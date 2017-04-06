В жилом доме в Санкт-Петербурге обезврежено взрывное устройство
Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", – сказал он.
По словам Серова, опасности уже нет. "Дана команда заселять жителей, до 7-го этажа все обезврежено", – добавил он, уточнив, что на 8 и 9-м этажах еще работают следователи.
По словам главы района, в квартире, где обнаружено взрывное устройство, находились не хозяева квартиры. "Там оказались не те, кому принадлежит квартира. Как они там оказались, нужно время, чтобы выяснить", – сказал Серов, не уточнив количество находившихся в квартире. По словам жильцов дома, на седьмом этаже сдавалась однокомнатная квартира.
На время проведения проверки были эвакуированы жильцы квартир в двух подъездах. "Некоторые из них уехали на работу, остальные были размещены в детском саду. Их напоили чаем, детский сад продолжал работать, был задействован актовый зал для размещения эвакуированных", – сказал Серов.
Рядом с эвакуированными находились медики и психологи, но серьезная медицинская помощь никому не потребовалась.
Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Бомба находилась в одном из вагонов. В результате погибли 11 человек, 51 пострадал. Российские власти назвали произошедшее терактом.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил своему российскому коллеге Владимиру Путину и семьям погибших соболезнование.