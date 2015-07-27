В ЗКО депутат облмаслихата нецензурно «ответил» на вопрос журналиста

В ЗКО депутат отбластного маслихата Амангельды Таспихов нецензурно выразился в адрес фотокорреспондента портала «Мой город», послав его на "три буквы", передает корреспондент Kazpravda.kz
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В Уральске, по словам очевидцев, около четырех часов дня автомобиль вылетел на площадь имени Маншук Маметовой, едва не задавив прохожих, которые указали, что за рулем находился депутат областного маслихата Амангельды Таспихов.
Когда фотокорреспондент обратился к нему: "Ребята говорят, что вы водитель", Таспихов вначале ответил: "Нет, не я, уйди отсюда!", а затем и вовсе сказал: "Пошел на х..".
Получить какие-либо комментарии от депутата не получилось. Отвечать он отказался, сославшись на занятость. Не дождавшись ответа и извинений, корреспондент "МГ" был вынужден обратиться в правоохранительные органы.