В ЗКО женщина избила 3-летнего ребенка

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В Западно-Казахстанской области женщина 1985 года рождения нанесла телесные повреждения 3-летнему ребенку, сообщает Mgorod.kz
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"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего", - проинформировали в полиции.
Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное.
"Получает консервативное лечение, с улучшением. Находится в отделении нейрохирургии", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения по ЗКО Айнагуль Сакпусунова.