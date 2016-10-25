​В знаниях – сила

Она состоялась в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» Бурабайского района, куда приехали 15 победителей районных, городских и областных отборочных туров в возрасте от 18 до 22 лет. Олимпиада преследовала цель не только поддержать ребят, владеющих тремя языками, но и сформировать культуру языкового общения. Важно, считают организаторы, воспитание полиязычной личности, уважения к культуре и языку других народов нашей республики, укрепление казахстанского патриотизма,
Состязания прошли в три этапа: презентация, написание эссе, последовательный перевод текстов с трех языков. Гран-при, денежную премию в 120 тыс. тенге, получил представитель Щетского района Карагандинской области Нурхан Нурланов.
– Считаю, что такие олимпиады следует проводить как можно чаще с акцентом на углубленное изучение государственного языка. Уверен, они принесут огромную пользу учащейся молодежи Казахстан, – сказал Н. Нурланов.
– Можно с уверенностью сказать, что олимпиада показала очень высокий уровень знания ребятами казахского, русского и английского языков, – отметила начальник Управления по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Толкын Исакова.
Победители были награждены дипломами, благодарственными письмами и денежными призами. Первое, второе и третье места заняли соответственно алматинец Улан Тасиров, Аида Амирова из Жамбылской области и Фариза Каражан из Кызылординской области.