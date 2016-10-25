​В знаниях – сила

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Она состоялась в респуб­ликанском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» Бурабайского района, куда приехали 15 победителей районных, городских и областных отборочных туров в возрасте от 18 до 22 лет. Олимпиада преследовала цель не только поддержать ребят, владеющих тремя языками, но и сформировать культуру языкового общения. Важно, считают организаторы, воспитание полиязычной личности, уважения к культуре и языку других народов нашей республики, укрепление казахстанского патриотизма,

Состязания прошли в три этапа: презентация, написание эссе, последовательный перевод текстов с трех языков. Гран-при, денежную премию в 120 тыс. тенге, получил представитель Щетского райо­на Карагандинской области Нурхан Нурланов.

– Считаю, что такие олимпиады следует проводить как можно чаще с акцентом на углубленное изучение государст­венного языка. Уверен, они принесут огромную пользу учащейся молодежи Казахстан, – сказал Н. Нурланов.

– Можно с уверенностью сказать, что олимпиада показала очень высокий уровень знания ребятами казахского, русского и английского языков, – отметила начальник Управления по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Толкын Исакова.

Победители были награж­дены дипломами, благодарст­венными письмами и денежными призами. Первое, второе и третье места заняли соответственно алматинец Улан Тасиров, Аида Амирова из Жамбылской области и Фариза Каражан из Кызылординской области.

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