​В зоне особого внимания

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Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций заявил член атырауского областного общественного объединения «Ветераны и инвалиды подразделений особого риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона» Мурат Бектенов.

– В год 25-летия закрытия Семипалатинского полигона мы вновь обращаем внимание на глобальные процессы, которые могут поставить под угрозу нашу жизнь. Активная работа Главы государства Нурсултана Назарбаева по продвижению идеи о создании безъядерного мира находит поддержку как во всем мировом сообществе, так и у рядовых казахстанцев, в том числе атыраусцев, – сказал М. Бектенов, отметив, что сегодня в регионе ведется работа по оказанию помощи инвалидам, которые пострадали от последствий работы или службы на полигоне.

В области разрабатывается план мероприятий, посвященный 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Как сообщили представители общественного объединения, достигнуто взаимопонимание с акиматом Атыраус­кой области, областным филиалом партии «Нур Отан» об оказании необходимой поддержки. При помощи региональной энергетической компании изготовлены памятные медали «25 лет закрытию Семипалатинского ядерного полигона», которые вручены членам объединения.

К слову, представители общественников работают во всех семи районах области, где ведется работа по сбору данных о тех, кто в советское время служил или работал на Семипалатинском ядерном полигоне. 

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