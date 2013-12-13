В зоне особого внимания

Председатель Общественного совета, депутат Мажилиса Парламента Куаныш Султанов обратил внимание участников обсуждения на то, что рассмотрение обращений является одним из злободневных вопросов. Обсуждая данную тему, члены совета отметили, что возможность обратиться в госорганы и получить исчерпывающий ответ относится не только к конституционным правам, но и является важным элементом доверия граждан к власти.
На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция роста обращений в органы прокуратуры. Для улучшения взаимодействия с населением приняты определенные меры, направленные на упрощение порядка обращений в прокуратуру о нарушениях законности. Так, в целях оперативного реагирования на обращения граждан при Генеральной прокуратуре с 2011 года действует сall-центр. Также в настоящее время прием заявителей возможен в режиме онлайн посредством видеоконференц-связи. Кроме того, создан информационный сервис-портал, позволяющий подавать заявления в органы прокуратуры, не выходя из дома, через Интернет. Наряду с этим прорабатывается вопрос о запуске пилотного проекта по приему обращений через центры обслуживания населения.
Участвовавший в заседании Генеральный прокурор Асхат Даулбаев, подводя итоги работы Общественного совета за год, заметил, что в Послании Главы государства народу «Стратегия «Казахстан-2050» повышение уровня доверия общества обозначено одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. В осуществлении этой задачи Общественный совет Генеральной прокуратуры, членами которого являются известные в стране люди, стал действенной диалоговой площадкой между прокурорами и гражданским обществом.
Ольга ФАЙНШТЕЙН