В зоне особого внимания

Председатель Общественного совета, депутат Мажилиса Парламента Куаныш Султанов обратил внимание участников обсуждения на то, что рассмот­рение обращений является одним из злободневных вопросов. Обсуждая данную тему, члены совета отметили, что возможность обратиться в госорганы и получить исчерпывающий ответ относится не только к конституционным правам, но и является важным элементом доверия граждан к власти.

На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция роста обращений в органы прокуратуры. Для улучшения взаимодействия с населением приняты определенные меры, направленные на упрощение порядка обращений в прокуратуру о нарушениях законности. Так, в целях оперативного реагирования на обращения граждан при Генеральной прокуратуре с 2011 года действует сall-центр. Также в настоящее время прием заявителей возможен в режиме онлайн посредством видеоконференц-связи. Кроме того, создан информационный сервис-портал, позволяющий подавать заявления в органы прокуратуры, не выходя из дома, через Интернет. Наряду с этим прорабатывается воп­рос о запуске пилотного проекта по приему обращений через центры обслуживания населения.

Участвовавший в заседании Генеральный прокурор Асхат Даулбаев, подводя итоги работы Общественного совета за год, заметил, что в Послании Главы государства народу «Стратегия «Казахстан-2050» повышение уровня доверия общества обозначено одним из приоритетных направлений дея­тельности правоохранительных органов. В осуществлении этой задачи Общественный совет Генеральной прокуратуры, членами которого являются известные в стране люди, стал действенной диалоговой площадкой между прокурорами и гражданским обществом.

Ольга ФАЙНШТЕЙН