В дискуссии приняли участие заместитель директора Института общественной политики партии «Нур Отан» Владимир Тельнов, доцент кафедры религиоведения ЕНУ им. Л. Гумилева Таисия Мармонтова и главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский.

Как отметил в своем выступлении В. Петровский, в своей деятельности ШОС придерживается двух основных групп вопросов: относящихся к сфере безопасности, а также торгово-экономическому сотрудничеству.

– Сейчас ситуация такова, что в зоне ответственности ШОС и вблизи ее границ происходят различные инциденты, развиваются конфликты, – подчеркнул эксперт. – В свете этих событий на предстоя­щем саммите главы государств первоочередное внимание будут уделять военно-политическим вопросам, безопасности, противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму.

Как отметил спикер, ожидается, что на саммите ШОС будет обсуж­дена подготовка к очередным антитеррористическим учениям, запланированным на осень текущего года, а также вопросы укрепления региональных антитеррористических структур.

– Что касается конкретных документов, в текущем году ШОС будет отмечать свое 15-летие, – добавил В. Петровский. – Пусть и не круглая дата, однако это юбилей, пройден большой путь. На саммите планируется принятие главного политического документа – декларации, где будут зафиксированы основные моменты, касающиеся военно-политической и экономической составляющих деятельности организации.

Основная интрига предстоящего саммита, по мнению эксперта, в том, как пойдет расширение организации. Сейчас идут процессы присоединения к ШОС Индии и Пакистана.

Заместитель директора Института общественной политики партии «Нур Отан» Владимир Тельнов сделал акцент на роли Шанхайской организации сотрудничества как ядра общеевразийского интеграционного процесса.

– Очевидна тенденция превращения ШОС в один из центров многополярного мира, – считает ученый. – Сейчас государства – участники ШОС уже занимают 60% территории Евразии. Это – половина населения планеты. Эти факторы достаточно весомы, чтобы позволить странам ШОС занять достойное место в мировой политике.

Говоря о повестке предстоящего саммита, он поддержал точку зрения своего предшественника о том, что приоритетное место будут занимать вопросы безопасности.

– Хотел бы напомнить об инициа­тиве Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которую он выдвинул осенью прошлого года, о создании глобальной коалиции по борьбе с терроризмом, а также единого перечня террористических организаций, – сказал В. Тельнов.

Помимо вопросов безопасности, по мнению эксперта, на предстоя­щем саммите будет уделяться большое внимание экономическим вопросам. В частности, ученый обратил внимание на важность и своевременность создания транс­портных коридоров.

– Сейчас речь идет не просто о возрождении Шелкового пути, а о создании вокруг транспортных коридоров экономического пояса, – акцентировал внимание спикер. – В 30-е годы прошлого столетия мощный толчок развитию американского автомобилестроения дал конвейер, установленный на заводе Форда. Такой же «конвейер», образно говоря, мы можем создать на протяжении всего Шелкового пути. Этот проект с использованием конкурентных преимуществ каждой из стран транспортного коридора может создать условия для мощного экономического прорыва. Здесь нужны мегапроекты, для которых необходим определенный уровень доверия.

Перспективной эксперт назвал идею Президента России Владимира Путина о создании энергетического клуба ШОС, состоящего из экспортеров и импортеров сырья. Создание такого объединения позволит странам-участницам получить большое влияние на рынке углеводородов. А постепенный уход от взаиморасчетов в долларах в сторону национальных валют даст еще большие возможности для экономического развития.