В зоне риска подтопления 37 населенных пунктов Костанайской области

В текущем году в Костанайской области прогнозируется осложнение паводковой обстановки на территории 37 населенных пунк­тов, где расположено более 800 жилых домов, в которых проживают свыше трех тысяч человек. В зоне повышенной опасности находятся шесть южных районов области. Ожидается резкое снеготаяние и повышение уровня воды в реках Амангельдинского, Джангельдинского, Наурзумского, Аулиекольского и Карасуского районов, а также города Аркалыка.

На сегодняшний день в Верхне-Тобольском водохранилище при проектном объеме 816,6 млн кубометров накоплено 367,9 млн кубических метров воды, или 45%, в Каратомарском – 248,2 млн кубометра, или 42%, а в Желкуарском – 21,76 млн кубометров, или 76%.

В третьей декаде марта в шести районах области планируется проведение взрывных работ, а в начале апреля начнется облет паводкоопасных участков, на что будет затрачено 91,4 млн тенге.

– На период паводка местными исполнительными органами определено 153 пункта сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить 12 117 человек. Имеется 53 палатки, 1 953 кровати, 2 013 комплектов постельных принадлежностей. Заключено 109 договоров-намерений на поставку продуктов питания пострадавшему населению в количестве 26,2 тонны на сумму 3,3 миллиона тенге, – уточнили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.