​В зоне внимания

С первых дней независимости в стране уделяется пристальное внимание работе с гражданами, отбывающими наказание в мес­тах лишения свободы, и проблемам пенитенциарной системы. Ключевым аспектом проводимых реформ стали положения Концепции правовой политики Респуб­лики Казахстан на 2010–2020 годы, определяющие в качестве основного вектора гуманизацию уголовной политики.

– В этом плане весьма эффективной может стать помощь общественных организаций, ведь адаптация бывших осужденных – это задача всеобщая, не только уполномоченных государственных органов, – считает руководитель областного управления координации занятости и социальных прог­рамм Жорабек Баубеков. – На мой взгляд, ключ к успеху – в комплексном сотрудничестве власти и неправительст­венного сектора.

С 2014 года общественное объе­динение «Центр реабилитации осужденных» приступило к реализации проекта «Новая жизнь». Он стал своего рода глотком свежего воздуха для отбывающих наказание. Проект уникален не только для региона, но и для Казахстана в целом, поскольку его главная цель – поддержка и оказание методической и прак­тической, социальной и трудовой, финансовой и другой необходимой помощи осужденным. Финансирование осуществлялось за счет государственного со­циального заказа и собственных средств организации.

– Наша задача – отвратить от повторных преступлений освободившихся из мест лишения свободы. Важно внедрить прог­раммы подготовки к «выходу» в общество заключенных во время отбывания наказания, – отметила председатель общественного объединения «Центр реабилитации осужденных» Жадыра Нурманбекова. – Для этого мы оказываем им психологическую поддержку и содействие в получении специальных социальных услуг, помогаем в трудоустройстве, консультируем по юридическим вопросам. В целом делаем все необходимое, чтобы человек смог как можно быстрее адаптироваться, влиться в общество, почувствовать себя нужным и полезным, не имел ощущения того, что он – изгой, ведь совершить ошибку может каждый.

С 2014 года по этой программе было реабилитировано 56 граж­дан, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе двое с инвалидностью. Пос­тоянные рабочие места получили 20 человек, еще пятеро направлены на работу по квоте, 7 – на общественные работы, 4 – на социальные рабочие места, и четверо освободившихся в нас­тоящее время проходят обучение. Трудоустройство людей из социально уязвимой группы в области стало возможным благодаря разработке комплексной стратегии социальной реабилитации и стандарта специальных социальных услуг для таких граж­дан в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Если ранее эта работа велась только на территории областного центра, то со следующего года НПО планирует оказывать помощь и тем, кто проживает в сельской местнос­ти. Первым в списке общественной организации значится Шуский район.

– Центр занимается очень важным делом. Каждый может оступиться и натворить дел, за которые приходится расплачиваться всю оставшуюся жизнь, – говорит Жорабек Баубеков. – Люди, которые побывали в местах зак­лючения, чувствуют себя ущемленными и думают, что весь мир против них, это приводит к новым ошибкам в их жизни. Общест­венное объединение «Центр реабилитации осужденных» первым приходит на помощь к таким людям, за что огромное им спасибо!