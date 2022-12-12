В "зону ухудшенного режима теплоснабжения" перевели часть Караганды из-за утечки на теплосетях

Фото: Kazpravda.kz

В Караганде произошла утечка на тепловых сетях. Как заявил услугодатель, ряд микрорайонов сейчас находятся в "зоне ухудшенного режима теплоснабжения", сообщает Kazpravda.kz.

"При обходе тепловых сетей бригадой ТОО "Теплотранзит Караганда" выявлена сверхнормативная утечка через сальниковый компенсатор в районе второго автопарка. Из-за сложных погодных условий и критически низких температур наружного воздуха, данную работу было невозможно выполнить", – рассказали в пресс-службе предприятия.

В настоящее время на месте проводятся ремонтные работы, неисправный участок отключен.

"Потребители подключены к магистральной сети М3. Жители районов Восток 5, Голубые Пруды, Юго-Восток, Федоровка и часть нового города подключенные к данной тепловой сети вошли в зону ухудшенного режима теплоснабжения. Рабочая бригада ТОО "Теплотранзит Караганда" работает в усиленном режиме. После устранения дефектов гидравлический режим будет восстановлен, температура в квартирах в ближайшее время придёт в норму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – обратились к карагандинцам представители компании.