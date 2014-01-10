В зоопарке нет плохой погоды

Общество

Обитатели зоопарка тоже стараются сохранить свой природный «барометр». Например, в России в одном из зоопарков ежиха Кнопка определяет погоду, в другом - медведи, ну и т. д. В Алматинском зоопарке, к сожалению, таких наблюдений не вели. Но один случай все же меня насторожил. Накануне снегопада в зоопарк пришли телевизионщики снимать передачу о животных. Неожиданно их заинтересовала пара гималайских медведей. Обычно это медведи довольно активные, игривые, и около них всегда собирается много посетителей. (Да, надо заметить, что они из тех видов медведей в зоопарке, которые впадают в зимнюю спячку.) Но, несмотря на довольно теплый яркий осенний день, медведи находились в полусонном состоянии. И что только не предпринимали журналисты, чтобы вывести их из этого состояния, у них так ничего и не вышло.

К вечеру погода начала хмуриться, пошел дождь, а под утро на город обрушился сильный снегопад. Я взял фотоаппарат и отправился к вольеру с медведями, но их уже не было. Они преспокойно спали у себя в берлоге, не обращая внимания на ненас­тье. Другие животные накануне снегопада тоже вели себя по-разному. Например, белый медведь был довольно угрюмым, не очень вежливым и общительным. А когда пошел снег, его морда выражала просто счастье, он ловил языком снежинки и жмурился от удовольствия.

Владыка уссурийской тайги - тигр был также очень доволен, и по всему было видно, что ему хорошо. Правда, его «дамы» не разделяли настроения своего повелителя. Зимой все теплолюбивые животные находятся в теплых вольерах. А вот один кенгуру оказался очень любопытным и вышел погулять на невиданную «белую землю».

Но самыми недовольными непогодой оказались японские макаки. В природе это самые северные обезья­ны, которые спокойно переносят зиму на своей родине, в Японии. И вот что интересно, когда-то одна из обезьян, это было очень давно, залезла в горячий природный источник. За ней полезли и остальные. Но понятно, что с мок­рой шерстью им еще холоднее. И тогда обезьяны нашли­ выход из этого положения: пока одни грелись в горячем источнике, другие приносили им пищу. А потом менялись. Но надо сказать, что зиму эти макаки переносят без особого энтузиазма. В зоопарке они нашли другой способ греться - обезьянки тесно прижимаются друг к другу, временами меняясь местами: крайние переходят в середину, где теплее. На этот раз я увидел, как пара макак обнялась и, судя по их мордашкам, они проклинали эту противную погоду, а заодно и зиму.

Надо сказать, что практически все животные предчувствуют перемену погоды и различные природные катаклизмы и, возможно, оповещают об этом своих сородичей. Конечно, одни это делают лучше, другие - хуже, но в дикой природе от такого предчувствия порой зависит их жизнь. К сожалению, мы, люди, еще плохо понимаем язык зверей. И все же природный календарь сущест­вует. Например, если выпал первый снег, а на деревьях листья­ еще не опали, то зима будет холодной, но малоснежной. Наверняка животные это знают лучше нас.

Михаил СОРОКОУМО
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