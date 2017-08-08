В зоопарке Шымкента насмерть замерзли серые вараны
В шымкентском зоопарке насмерть замерзли серые вараны, сообщает otyrar.kz.
"Когда краснокнижных варанов переселяли в открытый вольер, сотрудники зоопарка надеялись, что эти редкие ящерицы в условиях, приближенных к дикой природе, начнут размножаться и давать потомство. Результата, который получился в итоге, никто не ожидал", – пишет портал.
Зимой, как и полагается в природе, вараны впали в спячку, но погибли от переохлаждения. Как выяснилось позже, животные не ушли на нужную глубину.
Трупы варанов обнаружили только в начале июля. Сначала сотрудники зверинца не могли понять, куда пропали животные. В вольере варанов установили фотоловушку, но она не зафиксировала ящериц.
"Мы варанов только кормили, давали им регулярно еду. Они жили в условиях, максимально похожих на условия дикой природы. Зимой они ушли в спячку. Для этого мы им насыпали песок в яму, вырытую на глубину в несколько метров. Они должны были зарыться поглубже и проспать до весны. Но ни весной, ни летом мы их не обнаружили. 1 июля перекопали вольер и нашли трех варанов под корнями деревьев. Они закопались на глубину всего 30 сантиметров и замерзли", – рассказала заведующая секцией "Террариум" Раиса Долгова.
Шестерых серых варанов переселили в открытый вольер в 2016 году. Еще в прошлом году один из варанов погиб после драки с сородичами. Второго варана удалось поймать после череды побегов из вольера. И только один из варанов отлично перенес зимнюю спячку. Еще один серый варан в проекте не участвовал – полуслепую рептилию оставили жить в закрытом террариуме.
Сейчас в вольере никто не живет. Проект закрыли, по словам сотрудников зоопарка, – навсегда. Согласно плану реконструкции, на этом месте вольера скоро появится слоновник.