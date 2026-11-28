В производственных цехах этого завода используют современные роботизированные комплексы, а среди работников – много молодых лиц. Новизна технологий, молодость кад­ров… Мы на территории предприятия ТОО «Railcast systems» – кузнечно-бандажного комплекса, представляющего собой уникальную производственную площадку. Она входит в состав крупного железнодорожного машинострои­тельного холдинга Railways Systems KZ (RWS KZ).

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О том, что из себя представляет RWS KZ нам рассказала руководитель пресс-службы Наталья Бектемирова. В составе холдинга сегодня восемь предприятий, из которых семь находятся в Экибастузе и один – в Петропавловске. Эти структурные подразделения представляют собой самостоятельные, полноценные производства, каждое из которых специализируется на собственной линейке продукции.

Суммарные производственные мощности RWS KZ отражают нижеследую­щие показатели. Комплекс способен выпускать в течение года: 300 тыс. цельнокатаных колес, более 160 тыс. единиц кузнечно-бандажной продукции, 20 тыс. колесных пар, 42 тыс. вагонных осей, до 3 тыс. грузовых вагонов, 200 единиц пассажирского подвижного состава. Плюс комплектующие детали, механизмы и материалы для их изготовления. Продукция предприя­тий RWS KZ поставляется на рынки Казахстана, стран СНГ.

– Предприятия холдинга оснащены самым современным оборудованием. Ручную и тяжелую для человека работу выполняют роботы. Есть все условия для труда и отдыха людей. Поэтому к нам идет работать молодежь, – говорит Наталья Бектемирова.

Собственно кузнечно-бандажный комплекс как составное звено единого большого производства начал строиться в 2021 году. Спустя четыре года, в апреле 2025-го, состоялся запуск линии по обработке вагонных цельнокатаных колес. Первую партию черновых осей в октябре того же года завод отправил в Петропавловск, где находится вагоностроительный завод холдинга.

Автору этих строк показали готовые колеса, на которых по стальным магист­ралям побегут казахстанские поезда. Колеса сияют особым стальным блес­ком – в этом есть даже своя красота. Между тем эти цельнокатаные изделия должны обладать такой прочностью, которая бы им позволила пройти по рельсам миллионы километров.

К слову, на каждом вагонном колесе можно увидеть штрихкод, по которому легко узнать номер партии, дату производства, данные о рабочей смене, принимавшей продукцию. А прибывают колеса в кузнечно-бандажный цех в черновом виде. Здесь их ждет термическая, механическая и упрочняющая обработки, а также контроль качества. Все эти операции придают изделию нужную геометрию, твердость и износостойкость перед отправкой на сборку колесных пар.

Для полной комплектации последних в 2026 году на предприятии освоили еще и производство осей в черновом виде. При их изготовлении используется специальная осевая сталь, поставляемая из российского Таганрога.

О том, как из металлической заготовки, представляющей собой толстую болванку, делается ось, рассказал в ходе экскурсии по цеху заместитель главного инженера Railcast systems Мейрам Масин.

Итак, первым этапом сложного процесса, по словам специалиста, становится нарезание из длинной круглой заготовки равных частей. Каждая из них в конечном счете станет готовым изделием, предварительно пройдя следующий путь. Сперва заготовка помещается в первую (всего их три) «кольцевую» печь. Там при очень высокой температуре – 1 285 градусов – ее прогревают в течение шести часов. После чего докрасна раскаленная металлическая заготовка вынимается из печи «руками» робота и перемещается под ковочный пресс. Далее автоматический молот методично производит ковку куска железа, в результате оно на глазах обретает форму оси. Данная операция занимает всего несколько минут.

Следующий технологический этап – помещение выкованной оси в закалочную печь температурой под 850 градусов(эту, как и последующие операции, также выполняет промышленный робот). Там она находится еще шесть часов. Наконец, в третьей, «отпускной» печи изделие выдерживается еще примерно два-четыре часа. Данная технологическая операция необходима для снятия внутренних остаточных напряжений и устранения хрупкости металла после ковки и закалки.

– После выхода из отпускной печи черновая ось перемещается на стеллаж-холодильник, – разъясняет заместитель главного инженера. – Там она равномерно остывает до цеховой температуры, чтобы в металле не возникли новые внутренние напряжения. Кроме того, продукцию проверяют на кривизну и при необходимости делают холодную правку, что допустимо в пределах норм стандарта. Не исключается и горячая правка после нагрева. Чтобы очистить от окалины, которая обязательно появляется на поверхности после закалки, ось пропускают через дробеметную установку или используют механический способ чистки.

Третьим видом продукции цеха являются бандажные кольца. Они представляют собой съемную часть колеса, которая непосредственно соприкасается с металлом – рельсами и подвержена стиранию. Эта продукция изготавливается в чистовом виде. Получение сертификата на ее изготовление ожидается в конце ноября текущего года.

За год ТОО «Railcast systems» производит около 160 тыс. единиц различной продукции. В том числе 88 тыс. бандажных колец, 36 тыс. черновых локомотивных осей, 88 тыс. обработанных вагонных колес. Также в линейку продукции входят зубчатые колеса. В течение года их планируют производить 36 900 штук.

Площадь кузнечно-бандажного комплекса занимает 5,5 га. В настоящее здесь трудятся 420 человек. Набор специалистов продолжается, а общее их число в связи с расширением мощностей завода составит около 700 человек.