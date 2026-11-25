В них учтены потребности пассажиров с особыми потребностями и предусмотрен специальный вагон для женщин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Атырауской области
Пассажирский поезд №47/48 сообщением Астана – Атырау пополнился девятью вагонами.
Из них в купейных вагонах предусмотрено 40 мест, в плацкартных – 56.
Новые вагоны оснащены современным оборудованием, системой климат-контроля, индивидуальным освещением, розетками на 220 В, системой видеонаблюдения, а также специальными местами для багажа.
Кроме того, учтены потребности пассажиров с особыми потребностями. Помимо этого, предусмотрен специальный вагон для женщин.