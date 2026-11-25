В них учтены потребности пассажиров с особыми потребностями и предусмотрен специальный вагон для женщин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Атырауской области

Фото: акимат Атырауской области

Пассажирский поезд №47/48 сообщением Астана – Атырау пополнился девятью вагонами.

Из них в купейных вагонах предусмотрено 40 мест, в плацкартных – 56.

Новые вагоны оснащены современным оборудованием, системой климат-контроля, индивидуальным освещением, розетками на 220 В, системой видеонаблюдения, а также специальными местами для багажа.

Кроме того, учтены потребности пассажиров с особыми потребностями. Помимо этого, предусмотрен специальный вагон для женщин.