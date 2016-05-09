Музейные работники собирали сведения о наличии и сохранности мемориалов, обелисков и памятников, увековечивших память о воинах-земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

– Нас обрадовало, что все архитектурно-мемориальные объекты в районе, которые мы посетили во время поездки, находятся в ухоженном состоянии, – отметил сотрудник областного музея-заповедника Владимир Щеглов.

В селах Герасимовка, Украинка, Саратовка, Донском, Восточном и Таврия участники акции интересовались и состоянием поисковой работы. В селе Украинка, например, директор школьного музея Галина Нарышева рассказала о том, что благодаря поисковой работе учащихся старших классов в текущем году удалось установить обстоятельства гибели еще двух односельчан.

Организаторов Вахты памяти тепло встречали везде. Жители знакомились с фотовыставкой «Мы помним. Мы гордимся!», с удовольствием слушали концерт хорового коллектива «Русская песня», а ветераны войны и труженики тыла делились с сотрудниками музея воспоминаниями о далеких военных годах. Местные жители приняли также активное участие в торжественном возложении цветов к мемориалам и обелискам Славы.