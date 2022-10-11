Фото: primeminister.kz
Правительство , Общество
Вакансии безработным казахстанцам планируют предлагать через электронные уведомления

Вопросы обеспечения занятости населения рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что прирост рабочей силы на казахстанском рынка труда за последние годы значительно увеличился. Так, если в 2016-2020 годах этот показатель в среднем составлял 36,4 тыс. человек, то в 2021 году он уже достиг отметки в 76 тыс. человек. Такой рост связан прежде всего с притоком молодых людей, родившихся после 2000-х годов.

В настоящее время работа по расширению занятости и стимулированию создания новых рабочих мест ведется в рамках нацпроектов и других госпрограмм. В частности, высокую результативность показывают нацпроекты по развитию предпринимательства, «Сильные регионы – драйвер развития страны» и по развитию АПК. Кроме того, практически всеми регионами перевыполнен план в рамках реализации поручения президента по созданию 100 рабочих мест на 10 тыс. граждан, проживающих в городах и районах.

По состоянию на 1 октября текущего года в экономике страны трудоустроены порядка 654 тыс. человек. Все активные нацпроекты оцифрованы, уровень заполнения вакансий, размещенных на Электронной бирже труда, составляет 87%.

Для поддержки рынка труда в ближайшие годы планируется сконцентрировать усилия на оказании проактивных услуг в сфере занятости с использованием Цифровой карты семьи и ежегодном охвате не менее 100 тыс. молодых людей мерами господдержки для обучения, трудоустройства и открытия собственного дела.

С докладами по данной теме выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, акимы Алматинской области Марат Султангазиев, Кызылординской области Нурлыбек Налибаев и Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Премьер-министр подчеркнул, что по поручению главы государства эффективность работы госорганов и акимов всех уровней будет оцениваться на основе показателя по созданию новых рабочих мест. 

«Работу по содействию занятости нужно выстроить на основе потребностей рынка труда. При этом крайне важно охватить соответствующими мерами социально уязвимые слои населения», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в текущем году в рамках реализации национальных проектов должно быть создано более 269 тыс. рабочих мест. На данный момент уже трудоустроено более 203 тыс. человек, однако 175 тыс. из них получили временную работу.

«Мы должны направить усилия на увеличение именно постоянных рабочих мест. Важно в данном вопросе опираться на цифровые технологии. Все сервисы по содействию занятости нужно оцифровывать на основе полной интеграции систем госорганов», – подчеркнул премьер-министр. 

Он добавил, что после объединения ресурсов Цифровой карты семьи, Электронной биржи труда и Интегрированной карты создания рабочих мест можно будет предлагать вакансии через электронные уведомления всем безработным.

«Эту работу надо ускорять. Следует внедрять и беззаявительные формы содействия занятости, причем нужно обеспечить полную доступность таких услуг со смартфонов», – отметил Алихан Смаилов.

Особое внимание, по словам премьер-министра, необходимо уделить внедрению новых механизмов обеспечения занятости молодежи, так как ежегодно на рынок труда выходит около 300 тыс. молодых людей, которые не имеют опыта работы.

Он отметил, что по итогам первого полугодия самые высокие показатели молодежи категории NEET наблюдаются в Улытауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях. При этом данные регионы нуждаются в специалистах.

«Акиматам этих областей следует взять на контроль вопрос обучения и трудоустройства молодежи. Молодые люди недостаточно информированы о мерах содействия занятости, поэтому необходимо усилить информационно-разъяснительную работу в этом направлении», — отметил премьер-министр.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил выработать новые подходы к обеспечению занятости населения и включить их в проект Комплексного плана развития рынка труда, автоматизировать и сократить сроки оказания соответствующих услуг.

Министерствам труда, цифрового развития и акиматам поручено обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы занятости и провести полную цифровизацию услуг центров занятости.

«В целом мы должны изменить идеологию занятости, отношения к труду в обществе. Надо проработать вопросы формирования позитивного имиджа человека труда, ценности всех профессий», — заключил Алихан Смаилов.

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