Вакансию распутывателя новогодних гирлянд открыли в Великобритании

Tesco, крупнейшая в Великобритании сеть гипермаркетов, объявила об открытии вакансии распутывателя новогодних гирлянд, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
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В соответствующем объявлении компания выразила надежду как можно скорее привлечь нескольких специалистов для работы в магазинах сети в городе Рексем и заключить с ними контракт на весь период до нового года.
Как отмечается, в списке требований к кандидатам значатся дружелюбие, общительность, любовь к Рождеству и способность справляться с клубками проводов.
По словам представителей Tesco, новый сервис поможет в решении мелких проблем, которые важны для клиентов магазина. Любой посетитель сможет принести в гипермаркет запутанную гирлянду и отдать специалисту, который ее распутает и, при необходимости, поменяет неработающие лампочки.
Уровень заработной платы для новых сотрудников характеризуется как конкурентный. Подать заявку на вакансию можно на сайте
компании до 19 ноября.
Tesco – крупнейшая розничная сеть в Великобритании и третья в мире, штаб-квартира находится в городе Чесхант, графство Хартфордшир. Основана в 1924 году, первый магазин этой марки появился в 1929 году в пригороде Лондона. Помимо Великобритании, магазины сети расположены в Ирландии, Польше, Таиланде, Чехии, Южной Корее, Японии и других странах.