Вакцинация: да или нет?

– Во всем мире все вакцины делятся на обязательные и доб­ровольные. Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» вакцины для наших граждан также разделены на обязательные и доб­ровольные. Согласно статье 85 Кодекса предусмотрено, что наши граждане обязаны получить профилактические прививки, которые входят в перечень обязательных вакцин. С целью эпидемического благополучия населения, а также для предупреждения инфекции и был разработан и утвержден Нацио­нальный календарь прививок.

Иммунитет – это биологичес­кий процесс, который формируется на клеточном уровне после введения вакцины в организм. Как показывает практика, у людей, которые были инфицированы и заболели, несмотря на наличие прививок, заболевание протекает в легкой форме, а осложнения и летальные случаи являются редкостью, – сказал Тимур Муратов.

Он отметил, что обязательная вакцина не является принудительной. Но провакцинироваться сейчас от гриппа желательно детям до 18 лет с хроническими заболеваниями, медицинским работникам, беременным женщинам (2–3-й триместры беременности), лицам, находящимся в учреждениях закрытого типа (дом ребенка, д⁄дом, школы-интернаты), взрослым и детям с инвалидностью, пожилым старше 60 лет.

В список заболеваний, против которых предлагается проводить обязательные профилактические прививки, входят гемофильная инфекция типа b, дифтерия, крас­нуха, корь, а также полиомиелит, туберкулез, эпидемический паротит, рак шейки матки и пневмококковая инфекция, вирусный гепатит «А», «В».

– В каждом случае действует и остается право самого человека на информированное согласие или отказ от вакцинации. Нет никаких норм, ограничивающих права непривитых детей и взрослое население. «Антипрививочная» проблема является не только казахстанской. В истории человечества отказ от вакцинации уже не единож­ды приводил к печальным результатам. Известны случаи вспышек, вакцинно-предотвращаемых заболеваний, связанных с прекращением вакцинации в ряде европейских стран – продолжил спикер.

По данным различных стран, эффективность прививки может отличаться в зависимости от различных вирусов гриппа, но в основном эффективность составляет от 40 до 60%.

– Нужно отметить, что Всемирная организация здравоохранения, к которой присоединились организации здравоохранения всех развитых стран, определила, что вакцинация против гриппа – самое лучшее из существующих в мире профилактических видов лечения для защиты населения от гриппа. Другими словами, обеспечивает защиту, снижаю­щую тяжесть заболевания и снижающую риск осложнений, госпитализации и смертнос­ти, – дополнил руководитель управления.

По его словам, вакцинация не дает абсолютных гарантий, что гриппа удастся избежать, однако течение болезни проходит намного благоприятней, так как всегда лучше предупредить заболевание, чем его лечить. Даже в случае каких-либо осложнений это не несет огромного вреда здоровью. Как правило, вероятность возникновения побочных эффектов зависит от типа вакцины. У «живых» вакцин эта вероятность намного больше, чем у инактивированных.

Между тем существует несколько категорий населения, у которых прививка от гриппа может привести не только к осложнениям, но и к летальному исходу.

– Вакцинация от гриппа не проводится людям, у которых есть индивидуальная непереносимость на куриный белок. Дело в том, что в составе вакцины против гриппа имеется такой белок. Людям, которые страдают обострением хронических заболеваний, имеют аллергическую реакцию на компоненты вакцины, тоже рекомендуем воздержаться от вакцинации, – проинформировал Тимур Муратов.

При ОРВИ легкой степени тяжести, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры. Детям до 6 месяцев и при первом триместре беременнос­ти вакцинация не проводится.

В столице вакцинация от гриппа началась 15 сентября и прод­лится до начала ноября. Для вакцинирования жителей города управлением было закуплено 110 тыс. доз вакцины. Дополнительно планируется закупить 42 тыс. доз вакцин.

Тимур Муратов назвал 6 частных клиник в городе Нур-Султане, где можно получить платные прививки. Это: СВА «Интертич», МЦ «Медлайн», ТОО «Медикер», МУ «Оупен Клиник», ТОО «Интертич Астана МедАссистенс», ТОО «Медикал Ассистенс групп», ТОО «Архимедус Казахстан». В среднем стоимость получения такой медицинской услуги обходится в 2 500–3 500 тенге.

Я связался с этими организациями по телефонам, указанным на их сайтах, и, что удивительно, дозвонился: на некоторых сайтах указаны сотовые телефоны, часть опубликовала номера колл-центров. Не удалось поговорить только с «Оупен Клиник», там так и не взяли трубку. В четырех медорганизациях мне ответили, что платные прививки пока не делают, и когда начнут, точно неизвестно. Прививок у них еще нет.

В «Медлайне» вообще не собираются делать платные прививки – так ответили в регистратуре. Более того, девушка, ответившая на звонок, взяла на себя смелость дезинформировать меня. Она сказала, что в текущем году прививки делают только бесплатно и только в поликлиниках по месту жительства, прививок нет в продаже, и «как мы их можем делать, если их не продают для нас» (запись сохранена в диктофоне).

В «Медикере» прививки пока не делают, и будут ли делать, станет известно только после 25 сентября.

В «Интертич Астана МедАссис­тенс» узнать, будут ли делать прививки, можно сегодня. Но их в этой клинике уже заказали – так ответила девушка на другом конце провода.

В «Медикал Ассистенс групп» платные прививки тоже не делают, только по страховке. На мой уточняющий вопрос девушка-регистратор все-таки пообещала узнать о платных прививках, однако ответа я не дождался.

И только «Архимедус Казахстан» на мой вопрос о платных прививках ответил утвердительно: там действительно делают платные прививки, стоит она 3 500. В стоимость входит консультация терапевта.