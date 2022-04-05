Вакцинация и ревакцинация Pfizer – что нужно знать казахстанцам

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК ответили на часто задаваемые вопросы касательно вакцинации и вакцины Pfizer, передает Kazpravda.kz.

Какие виды вакцин против коронавирусной инфекции доступны для вакцинации и ревакцинации?

Для вакцинации и ревакцинации против КВИ доступны вакцины QazVac, Sinoрharm, Комирнати (Pfizer). Любой гражданин Республики Казахстан или иностранные граждане, проживающие на территории Казахстана 3 и более месяцев, могут получить первичный курс вакцинации, а также ревакцинацию с применением всех указанных вакцин.

Доступна ли вакцина «Комирнати» для всех групп населения?

Вакцина «Комирнати» (Pfizer) доступна для первичной вакцинации всем лицам в возрасте 12 лет и старше, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев.

Кто может получить повторный полный курс вакцинации с применением вакцины «Комирнати» (Pfizer)?

Повторный полный курс вакцинации с применением вакцины «Комирнати» (Pfizer) могут получить все лица, которые планируют выехать за границу.

Как можно привиться повторным полным курсом вакцинации лицам, выезжающим за рубеж?

Лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов, допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. При этом выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд. Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде по форме.

Какие подтверждающие документы необходимо представить в медицинскую организацию для получения повторного полного курса вакцинации при выезде за рубеж?

Для получения повторного полного курса вакцинации можно представить следующие документы, подтверждающие необходимость выезда за рубеж: виза (туристическая, гостевая, деловая), приглашение на обучение, лечение, документ, подтверждающий участие в мероприятиях международного уровня – конкурсах, конгрессах и другое.

Существует ли интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации?

Интервал между последней прививкой против КВИ (вакцинацией и ревакцинацией) и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее 3 месяцев.

При получении повторного полного курса вакцинации можно ли учитывать полученную ревакцинацию как первая доза повторного курса?

Допускается учет полученной ревакцинации в качестве первой дозы профилактических прививок против КВИ при проведении повторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает 3 месяцев.

Где можно получить повторный полный курс вакцинации против КВИ с применением вакцин, одобренных ВОЗ, включая «Комирнати»?

Повторный полный курс вакцинации против КВИ с целью выезда за границу можно получить в медицинской организации по месту жительства, в которой проводятся профилактические прививки.

Какой интервал соблюдается при вакцинации вакциной «Комирнати» (Pfizer)?

Вакцинация против КВИ с применением «Комирнати» проводится двукратно с интервалом 21-28 дней после первой дозы.

При каком температурном режиме хранится вакцина «Комирнати» (Pfizer)?

Вакцина «Комирнати» (Pfizer) на уровне центральных складов хранится при температурном режиме минус 60-90 градусов Цельсия в течение 9 месяцев, на уровне медицинских организации – при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов Цельсия в течение 1 месяца. В связи с этим на уровень медицинских организаций вакцина поставляется дробно малыми партиями с учетом потребления.

Почему в прививочном кабинете приходится ждать сбора 6 человек, чтобы получить вакцинацию против КВИ вакциной «Комирнати»?

Вакцина «Комирнати» (Pfizer) поступила в расфасовке по 6 доз в одном флаконе. Вскрытый флакон вакцины может храниться при температуре от плюс 2 до плюс 30 градусов Цельсия до 6 часов, после чего вакцина станет непригодной к вакцинации. В этой связи для исключения необоснованного списания вакцин очень важно собрать необходимое количество человек на вакцинацию с учетом расфасовки флакона, то есть последовательная вакцинация 6 человек за короткий промежуток времени, в связи с чем Минздрав просит отнестись к данному вопросу с пониманием.

Если человек получил первую дозу вакцины «Комирнати» Pfizer в другой стране, то можно ли завершить курс вакцинации в Казахстане?

Для лиц, получивших первую дозу вакцинации против КВИ с применением вакцины «Комирнати» (Pfizer) за пределами Казахстана, предусмотрена возможность завершения курса вакцинации (получение второй дозы с соответствующим интервалом) в Казахстане этой же вакциной.

Сколько доз вакцины «Комирнати» (Pfizer) имеется в наличии? Хватит ли вакцины для вакцинации и ревакцинации?

По состоянию на конец марта текущего года в республике имеется порядка 2 млн доз вакцины «Комирнати» (Pfizer), которая обеспечит на ближайшие месяцы потребность в вакцинации и ревакцинации против КВИ для всех контингентов, подлежащих иммунизации.

Как повторный курс будет отображаться в паспорте вакцинации?

По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, имеющих вид на жительство, формируется электронный «Паспорт вакцинации» в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения eGov mobile. В электронном «Паспорте вакцинации» будут отображаться данные о получении последнего курса вакцинации и ревакцинации.

С какими странами имеется взаимное признание паспортов вакцинации против КВИ?

В настоящее время с 33 странами мира достигнута договоренность о взаимном признании паспортов вакцинации: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индонезия, Иран, Иордания, Испания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция, Узбекистан, Чехия, Черногория, Эстония, Япония, Шри-Ланка, Эквадор.