Вакцинация обязательна

Ирина Смирнова, депутат Мажилиса Парламента от Народной партии Казахстана:

– Я не болела, хотя прошлым летом была в гуще событий. Потом сложилась такая ситуация, когда пришлось находиться рядом с близкой подругой, которая заболела, как оказалось, очень серьезно. Думаю, иммунитет у меня все-таки достаточно крепкий. Второе – мне помогло то, что я соблюдала все рекомендации: руки тщательно мыла, маски постоянно меняла и плюс очки в большой оправе, которыми я тоже себя обезопасила от заражения. И все-таки страх был. От него трудно было избавиться, ведь кругом болели твои друзья и знакомые. То, что я не могла навестить свою старенькую маму, живущую в Кыргызстане, тоже не прибавляло оптимизма.

Но сейчас я могу спокойно передвигаться по стране и даже поехать в дальнее зарубежье – прошла оба этапа вакцинации. Вначале я собиралась делать ее нашей, казахстанской вакциной. Ведь ее зарегистрировал ВОЗ, а это уже серьезно. Но когда набирали добровольцев, и я захотела пойти в первых рядах, то оказалось, что там не берут людей старше определенного возраста. Пришлось соглашаться на российский «Спутник V». 31 марта я прошла второй этап вакцинации. Первый я ­вообще не почувствовала, а после второго только немного побаливает место укола. А так – пока все нормально. Меня предупредили, что вакцинация не исключает самой болезни, но ее течение будет проходить гораздо легче. На антитела после вакцинации я пока еще не сдавала, но мне сказали, что могу зайти в личный кабинет на egov.kz, где находится мой электронный паспорт здоровья, где зафиксировано, что я прошла вакцинацию.

Жанай Аканов, президент ОФ «Казахстанское общество по изучению диабета», главный врач Центра диа­бета МК «ААА», кандидат медицинских наук:

– Как только предоставится возможность, то провакцинируюсь обязательно. Сейчас не могу – нахожусь в третьем эшелоне. Первыми идут врачи поликлиник и скорой помощи, вторыми – люди пожилого возраста и отягощенные анамнезом и третьими – все остальные, куда входят и врачи стационарных уровней, не связанных с КВИ. Вакцинация – это единственный способ специфической профилактики коронавирусной инфекции в популяции. Поэтому я призываю всех вакцинироваться. Ведь Алматы сейчас «горит», и по идее здесь надо бы объяв­лять локдаун.

Джамиля Стехликова, чешский политик родом из Алматы:

– Как врач, я несу идеи вакцинации в общество, а как политик – призываю не верить во всемирные заговоры. Вообще я считаю, что в эти непростые времена, когда весь мир борется с вирусом, побеждает человечность бескорыстно помогающих людям врачей и волонтеров. И напротив – конс­пирация и ненависть разделяют людей на группы.

Каждый провакцинированный человек – это победа, но вакцинация, к сожалению, идет медленно. Впрочем, вакцина везде, кроме Израиля, запаз­дывает. Нам остается в этой ситуации только ждать и готовиться к тому, что это будет продолжаться еще год-полтора. В Чехии сейчас в первую очередь вакцинируют группы риска – людей 80 лет и старше, потом – врачей. Коллеги и мне предлагали провакцинироваться в порядке льготной очереди, но я больше политик, чем врач, в больницы хожу только иногда, чтобы консультировать пациентов. Если где-то всплывет, что Стехликова не работает в больнице, но вакцину получила, будет скандал, это скажется на имидже либерально-экологической партии, заместителем председателя которой я являюсь.

Даир Нургалиев, руководитель отдела онкологии, гематологии и транс­плантации костного мозга Национального научного Цент­ра материнства
и детства:

– Я еще не провакцинировался. Пока воздерживаюсь, в прошлом году тяжело переболел вместе со всей своей семьей, и антитела у меня еще есть. Но вообще я считаю, что вакцинацию надо делать обязательно. Пока была возможность добровольной вакцинации, многие мои знакомые и родственники по моему совету прошли эту процедуру.

Фатима Смагулова, кандидат биологических наук (Франция):

– И я, и мой муж, ученый-вирусолог, считаем, что прививок не надо бояться. Риск умереть от них гораздо меньше, чем от коронавируса. Только с помощью массового иммунитета мы можем уменьшить смертность.

Все прививки проходят испытания на животных и на добровольцах. Кстати, повышение температуры и другие побочные реакции возникают и при прививках от гриппа. Так что мы будем прививаться.

Чингиз Шашкин, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук:

– Мероприятия по введению карантинов и вакцинации входят в обязательные противоэпи­демические мероприя­тия, они – основной инструмент служб по борьбе с инфекцией. Так что ответ понятен – вакцинация нужна.

Опрос проводила Галия Шимырбаева

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