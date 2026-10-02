Вакцинация от гриппа: кто может привиться бесплатно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане стартует прививочная кампания против сезонного гриппа. Для бесплатной вакцинации населения закуплено 2,1 млн доз вакцины. Первые 564 тысячи доз уже поступили в страну и поэтапно направляются в регионы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, вакцина уже отгружена в Алматинскую, Туркестанскую и Жетысускую области, а также Алматы и Шымкент. В остальных регионах поставки запланированы до 5 октября. Там, где вакцина уже поступила, медицинские организации приступили к иммунизации населения.

Для проведения кампании закуплена вакцина «Гриппол» российского производства. Ее штаммовый состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на предстоящий эпидемический сезон.

«В первую очередь бесплатная вакцинация предусмотрена для групп населения, наиболее уязвимых перед гриппом и его осложнениями. В их числе медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, контингент и персонал медико-социальных учреждений, а также лица с высоким риском инфицирования по эпидемиологическим показаниям.Регионам поручено обеспечить своевременное начало прививочной кампании и доступность вакцинации для целевых групп», – проинформировали в министерстве.

Там же добавили, что октябрь является оптимальным периодом для вакцинации перед сезонным ростом заболеваемости. После прививки организму необходимо время для формирования иммунной защиты. Вакцинация помогает снизить риск заболевания гриппом и, прежде всего, вероятность его тяжелого течения и осложнений.

Гражданам, относящимся к целевым группам, рекомендуется своевременно обращаться в медицинские организации по месту прикрепления для получения информации о вакцинации.