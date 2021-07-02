Вакцинные паспорта официально заработали в ЕС

Коронавирус
1 июля в странах ЕС официально вошли в обращение вакцинные паспорта. Они представляют собой цифровой сертификат (при желании его можно распечатать), в котором может быть указано не только свидетельство о вакцинации, но и отрицательные тесты на коронавирус или доказательства того, что человек переболел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой ВВС.
Некоторые европейские страны уже давно ввели на своих территориях "зеленые сертификаты" для внутреннего пользования. Сейчас речь идет о едином документе, действительном для любой страны блока.
Электронные коды могут получить граждане и резиденты всех 27 государств ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Швейцарии и Норвегии. Все эти страны признают сертификаты.
Что касается вакцин, то сертификат можно получить только тем, кто привился одним из четырех препаратов, сертифицированных европейскими регуляторами: Pfizer-BioNTech; AstraZeneca (AZ), также известная как Оксфордская вакцина; Moderna; Janssen, также известная как Johnson & Johnson.
Кроме того, семь стран Евросоюза - Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания и Эстония - одобрили въезд на свои территории привитым вакцинами индийского производства. Исландия и Швейцария, не входящие в состав ЕС, также признали индийские вакцины достаточной защитой для прибывающих из-за границы.
Некоторые европейские страны уже давно ввели на своих территориях "зеленые сертификаты" для внутреннего пользования. Сейчас речь идет о едином документе, действительном для любой страны блока.
Электронные коды могут получить граждане и резиденты всех 27 государств ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Швейцарии и Норвегии. Все эти страны признают сертификаты.
Что касается вакцин, то сертификат можно получить только тем, кто привился одним из четырех препаратов, сертифицированных европейскими регуляторами: Pfizer-BioNTech; AstraZeneca (AZ), также известная как Оксфордская вакцина; Moderna; Janssen, также известная как Johnson & Johnson.
Кроме того, семь стран Евросоюза - Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания и Эстония - одобрили въезд на свои территории привитым вакцинами индийского производства. Исландия и Швейцария, не входящие в состав ЕС, также признали индийские вакцины достаточной защитой для прибывающих из-за границы.