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Вакциноуправляемые инфекции
Азиза Сатова

С 24 по 30 апреля в Казахстане проводится Европейская неделя иммунизации. Ее тема – «Долгая жизнь для всех».

Европейский регион ВОЗ ежегодно отмечает Европейскую неделю иммунизации, чтобы повысить осведомленность о важности данной процедуры для предотвращения болезней. В нынешнем году эта неделя демонстрирует роль вакцин на протяжении всей жизни. Целью мероприятия является увеличение охвата вакцинацией за счет повышения осведомленности родителей и опекунов, медицинских работников, политиков и лиц, принимающих решения о важности иммунизации.

Защита здоровья всех людей является для ВОЗ приоритетной задачей и в условиях гуманитарного кризиса в Украине. ВОЗ помогает странам в Европейском регионе наращивать потенциал систем здравоохранения для прие­ма большого числа беженцев и обеспечения доступа к жизненно важным услугам здравоохранения. Беженцы нуждаются в том числе и в доступе к вакцинам.

– Во время недели иммунизации будет отмечен вклад плановой вакцинации в защиту здоровья и благополучия на протяжении всей жизни, а также уделено внимание вакцинации против COVID-19 как жизненно важному инструменту, который поможет положить конец ограничениям пандемии, – отметили в пресс-службе филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК.

Благодаря повсеместному применению вакцинации всего населения планеты человечество впервые в своей истории избавилось от натуральной оспы. Данный пример оказался очень значимым и стал основой Глобальной программы иммунизации. Однако в Пакистане, Афганистане, Нигерии еще наблю­дается эпидемиологическое неблагополучие по полио­миелиту.

– Пока остается хоть один инфицированный полиовирусом ребенок, риску заражения этой болезнью подвергаются дети во всех странах. Полиовирус может быть легко ввезен в страну, свободную от полиомиелита, и быстро распространиться среди неиммунизированного населения, – отметили в пресс-службе ведомства. – По данным ВОЗ, эндемическая передача вируса в этих странах еще продолжается. Распространение полиомиелита в этих государствах может привести к тому, что через 10 лет в мире ежегодно будет происходить до 200 000 новых случаев заболевания.

Корь также остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2017 году корь стала причиной 110 000 случаев смерти в мире, в основном детей в возрасте до 5 лет. За период с 2000 по 2017 год вакцинация против этого заболевания привела к снижению глобальной смертности на 80%.

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