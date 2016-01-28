​Вакцины против гриппа

В Восточном Казахстане зарегистрировано около 500 заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. Между тем лабораторные исследования подтвердили 11 случаев гриппа. Эти цифры озвучил на брифинге заместитель руководителя областного управления здравоохранения Сергей Попов.

– Осенью за счет бюджетных средств было приобретено 5 778 доз вакцины от гриппа, – отметил он. – Ее получили часто болеющие дети, беременные женщины и представители социально уязвимых слоев населения.

По его словам, вакцинация проходила против сезонного штамма гриппа H1N1, слухи об опасности которого сильно преувеличены.

– Понятие свиного гриппа появилось тогда, когда вирус носил пандемический характер, и до этого люди с ним никогда не сталкивались, – пояснил С. Попов. – С тех пор у населения выработался к нему иммунитет. И это произошло благодаря регулярно проводимой вакцинации населения. Чем больше привитых, тем лучше будет складываться эпидситуация в регионе.

В общей сложности иммунизацию прошли порядка 100 тыс. восточноказах­станцев. На востоке страны действует 222 прививочных кабинета. В наступившем году эпидсезон начался позже из-за особенностей погодных условий. Главное – не заниматься самолечением, советуют медики, и при необходимости не отказываться от госпитализации.