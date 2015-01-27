Валенки-скороходы

Свежий выпуск
563
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
В прошлом году их малому бизнесу исполнилось 20 лет. Но как на селе говорят, год на год не приходится. Как и у земледельцев, бывают сезоны «урожайные» и не очень. Все зависит от капризов погоды. Случаются зимы и «сиротские», и суровые. Пос­ледние Наилю Низамовичу больше по душе. Ведь трескучий мороз для него – лучшее подспорье. Именно тогда валенки распродаются, что называется, с пылу, с жару. Хотя в деревне без них редко кто обходится. В сельской местности они в прямом смысле – в ходу.
Профессию свою не он выбирал, а она его. Наверное, на роду у Ахмеровых написано несколько спе­циальностей менять. Мать работала в Оренбургской области преподавателем татарского языка. Когда, выйдя замуж, переехала в Приуралье, пришлось переквалифицироваться в торговые работники. Отец по спе­циальности был строителем. Но жизнь складывалась так, что приходилось браться за любую работу. Тем более если в семье пятеро детей.
На селе к труду приучают сызмальства. Наиль решил унаследовать отцовскую профессию. Окончил строи­тельное профессионально-техническое училище. Но в кризисные 90-е, когда рухнул Союз, стройка в поселках замерла. Вот тогда односельчанин Замир Бикетеев и предложил ему верное дело – валенки валять. Мастерскую оборудовали прямо во дворе у Ахмеровых. Навыки у Замира были, а опыт партнеры со временем наработали. Правда, ремесло это не простое, требует и силы, и умения. Валенки валять по силам только тем, кто дурака валять не любит. Вскоре земляки убедились в том, что товар ручной работы не только не уступает фабричному, но и прочнее, мягче и теплее. Да и по цене выгоднее.
Но пару лет назад напарник решил работать самостоятельно.
– Нет, мы не конкуренты, – рассказывает Наиль Низамович. – По-прежнему живем дружно. Есть у нас и пос­тоянные клиенты. У меня сын вырос. Сейчас из помощников становится настоящим мастером. Жена – Роза Мырзагалиевна – готовит сырье. Так что бизнес теперь у нас семейный. Государство помогает предпринимателям. Взяли кредит, обновили оборудование. В прошлом году уже расплатились. Главное – работать на совесть. Из других поселков к нам за валенками приезжают, продаем их в Уральске и Актобе.
В селах растет поголовье скота. В том числе и на подворьях. А когда ноги в тепле, то любое дело лучше спорится. Так что без валенок зимой никак нельзя. Вот и называют обувь от Ахмерова «скороходами». Да и на прогулке в них сподручнее. Гулять в поселке теперь есть где. Сельчане посадили сквер, оборудовали в нем игровые площадки. Аксакалы считают, что обувь эта экологически чистая, а у того, кто к валенкам привык, суставы меньше болят. Может, в этом и есть доля правды?
– Кто работы не боится, тот без нее не останется даже в самое сложное время, – говорит Наиль Ахмеров. – Село и безработица – понятия несовместимые. Главное – дело свое любить и делать его добросовестно. Именно к этому призывает нас Глава государства, говоря о том, что успешным может быть только Общество Всеобщего Труда. У сына жена по профессии парикмахер. Дочь у меня в том же салоне администратором работает. Сейчас думаем свою парикмахерскую открыть. Даже самый небольшой семейный бизнес должен развиваться.

Популярное

Все
Интервью Премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда»
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Авиабилеты эконом-класса на прямые рейсы из Атырау снижены до 40 тыс. тенге
Около 7 тыс. голов сельскохозяйственных животных погибло в результате паводков
С начала паводка в РК эвакуировано более 102 тыс. человек
Большая вода: около тысячи актюбинцев получили единовременную выплату
Токаев посетит с официальным визитом Армению
Почти на 600 млн тенге оштрафован Национальный центр экспертизы и сертификации
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Токаев отменил международный форум Астана в связи с паводками в стране
Находившегося в межгосрозыске россиянина задержали в аэропорту Алматы
Три автомобиля сгорели в Актюбинской области и Усть-Каменогорске
Минздрав окажет содействие отечественным фармкомпаниям
В Сиднее пять человек погибли при нападении мужчины с ножом в ТЦ
Десятки фактов дезинформации о паводке выявили в РК
Паводки: качество воды в Казахстане остается в норме
Восстановлено электроснабжение в крупных населенных пунктах Костанайской области
Первые э-бланки разрешения выдали автоперевозчикам Казахстан и Узбекистан
Борьба с вандализмом продолжается в Астане
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Не бороться, а предупредить. Научные подходы к противодействию паводков озвучил эксперт
Депутаты Мажилиса: Пострадавшим от паводка оказывается своевременная помощь
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
Токаев поручил разбронировать госматрезерв для помощи пострадавшим от паводка
Альтернативу пищевому пластику разработали в Satbayev University
Принят закон для улучшения ведения бизнеса между Казахстаном и Узбекистаном
Токаев поблагодарил Кыргызстан за братскую помощь в связи с наводнениями
О ситуации с паводками на 6 апреля сообщил МЧС
Перенесшая переломы ноги Настя Городко выиграла юниорский ЧМ по фристайлу
Прекращено дело о злоупотреблении в отношении руководства «QazaqGaz»
На Мадейре поднят флаг Казахстана
Госзакупки на 1,3 млрд тенге отменили в ЗКО
Близ Нью-Йорка произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение
Для предотвращения ледовых заторов на реке Тобол дважды проводились взрывные работы
Мажилисмен о паводках: «Мы много нового узнаем после того, как пройдет разбор полетов»
В приграничном с Казахстаном Орске прорвало дамбу
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты

Читайте также

По Уральску и Атырау нужна максимальная мобилизация сил
Держать ситуацию под контролем
Копии домбры Каныша Сатпаева презентованы в Жезказгане
В Казахстане трудятся более 67 тыс. работников физической к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]