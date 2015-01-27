Валенки-скороходы Свежий выпуск 563 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

В прошлом году их малому бизнесу исполнилось 20 лет. Но как на селе говорят, год на год не приходится. Как и у земледельцев, бывают сезоны «урожайные» и не очень. Все зависит от капризов погоды. Случаются зимы и «сиротские», и суровые. Пос­ледние Наилю Низамовичу больше по душе. Ведь трескучий мороз для него – лучшее подспорье. Именно тогда валенки распродаются, что называется, с пылу, с жару. Хотя в деревне без них редко кто обходится. В сельской местности они в прямом смысле – в ходу.

Профессию свою не он выбирал, а она его. Наверное, на роду у Ахмеровых написано несколько спе­циальностей менять. Мать работала в Оренбургской области преподавателем татарского языка. Когда, выйдя замуж, переехала в Приуралье, пришлось переквалифицироваться в торговые работники. Отец по спе­циальности был строителем. Но жизнь складывалась так, что приходилось браться за любую работу. Тем более если в семье пятеро детей.

На селе к труду приучают сызмальства. Наиль решил унаследовать отцовскую профессию. Окончил строи­тельное профессионально-техническое училище. Но в кризисные 90-е, когда рухнул Союз, стройка в поселках замерла. Вот тогда односельчанин Замир Бикетеев и предложил ему верное дело – валенки валять. Мастерскую оборудовали прямо во дворе у Ахмеровых. Навыки у Замира были, а опыт партнеры со временем наработали. Правда, ремесло это не простое, требует и силы, и умения. Валенки валять по силам только тем, кто дурака валять не любит. Вскоре земляки убедились в том, что товар ручной работы не только не уступает фабричному, но и прочнее, мягче и теплее. Да и по цене выгоднее.

Но пару лет назад напарник решил работать самостоятельно.

– Нет, мы не конкуренты, – рассказывает Наиль Низамович. – По-прежнему живем дружно. Есть у нас и пос­тоянные клиенты. У меня сын вырос. Сейчас из помощников становится настоящим мастером. Жена – Роза Мырзагалиевна – готовит сырье. Так что бизнес теперь у нас семейный. Государство помогает предпринимателям. Взяли кредит, обновили оборудование. В прошлом году уже расплатились. Главное – работать на совесть. Из других поселков к нам за валенками приезжают, продаем их в Уральске и Актобе.

В селах растет поголовье скота. В том числе и на подворьях. А когда ноги в тепле, то любое дело лучше спорится. Так что без валенок зимой никак нельзя. Вот и называют обувь от Ахмерова «скороходами». Да и на прогулке в них сподручнее. Гулять в поселке теперь есть где. Сельчане посадили сквер, оборудовали в нем игровые площадки. Аксакалы считают, что обувь эта экологически чистая, а у того, кто к валенкам привык, суставы меньше болят. Может, в этом и есть доля правды?

– Кто работы не боится, тот без нее не останется даже в самое сложное время, – говорит Наиль Ахмеров. – Село и безработица – понятия несовместимые. Главное – дело свое любить и делать его добросовестно. Именно к этому призывает нас Глава государства, говоря о том, что успешным может быть только Общество Всеобщего Труда. У сына жена по профессии парикмахер. Дочь у меня в том же салоне администратором работает. Сейчас думаем свою парикмахерскую открыть. Даже самый небольшой семейный бизнес должен развиваться.



