​Валидол не помешал бы

Все-таки любит столичный клуб в Лиге чемпионов держать интригу до конца. У болельщиков до сих пор в памяти прошлогодний сезон в самом престижном клубном первенстве континента, когда наши футболисты все решали в свою пользу лишь в последние мгновения. Так, например, было в противостоя­нии с финским ХИКом, когда мы решили судьбу матча на добавленных секундах, так было и в нынешнем противостоянии с вильнюсcким «Жальгирисом».

И ведь никто не сомневался, что победим. Видимо, самоуспокоение и мысли о разнице в классе были и в головах наших игроков, которые, как показалось, все же с небольшим пренебрежением относились к своим соперникам. Но это еврокубки, и здесь каждый может прыгнуть выше головы. Хотелось бы, чтобы эта игра стала уроком для нашей любимой команды, чтобы они помнили, что расслабляться нельзя даже на мгновение.

Футболисты «Астаны» обыграли «Жальгирис» – 2:1 и вышли в третий раунд Лиги чемпионов. Наша команда доминировала большую часть встречи. Первой открыла и счет в матче – на 31-й минуте после подачи с углового мяч забил боснийский защитник Марин Аничич – 1:0. Пропустив гол, активизировались и литовцы, после перерыва они даже перехватили инициативу и провели ответную разящую атаку. Это на 57-й минуте отличился бразильский форвард гостей Эливелто. Теперь уже представителям казахстанского клуба пришлось включать вторые скорости – они беспрерывно атаковали и при этом очень часто обнажали оборонительные редуты. Но здесь спасал нас вратарь Ненад Эрич, вытаскивавший, казалось бы, безнадежные мячи. А счастье снизошло на «Астану-Арену» в добавленные к основному времени 3 минуты. Это вновь на острие атаки отличился Марин Аничич – он забил решающий гол и вывел нашу команду на шотландский «Селтик», который по сумме двух встреч обыграл «Линкольн» из Гибралтара.