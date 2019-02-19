​Вальс, дарящий надежду

...Седой от мороза день, скрипучий снег. Группа в пальто и шубках бодро шагает почти в ряд, под руку друг с другом.

– Учителя, – с первого взгляда безошибочно определяет подбросивший нас таксист. – Учителей ни с кем не спутаешь. У них даже походка другая, с чувством ответственности.

– Зачем педагоги всем составом идут во Дворец бракосочетания? – удивляется водитель.

Мы знаем ответ: они идут на красивый и очень добрый бал.

Вместе с дружной группой мы оказываемся сначала в холле, а следом – в Венском зале. Хрусталь, позолота, сияющий мраморный пол. Школьники выстраиваются для танцев. Девочки в пышных юбках, мальчики в белых перчатках, в костюмах с бабочками. Родители и учителя занимают зрительские места. В первом ряду – те, ради кого, собственно, и задумано все великолепие, – дети, прикованные к инвалидным коляскам, их мамы, папы, опекуны. Над коляской маленького Айзара Айдоса парят три воздушных шара в виде белых голубей. Организаторы праздника – коллектив Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска – предусмотрели даже такую деталь. Белый голубь – символ чистых помыслов. Ребенок словно окружен верой и надеждой в отзывчивость всех, кто с ним рядом.

– Это уже третий наш благо­творительный бал, – рассказывает учитель усть-каменогорской НИШ, историк Марина Григорян. – Праздник становится традицией. Мы же не только должны дать школьникам знания. Мы должны научить их жить в обществе. Наши учащие­ся с самого начала знают, что рядом есть дети с ограниченными возможнос­тями, что им нужна помощь. Школа шефствует над такими ребятишками. Они часто приезжают к нам. Мы проводим вместе уроки, устраиваем спортивные соревнования. Наши ученики сопровождают тех, кто в коляске, помогают им. И к балу школьники готовятся не только, чтобы красиво одеться и показаться, станцевать. Ребята понимают, что в центре – дети с особенностями в здоровье. Весь коллектив, родители, педагоги, учащиеся делали благотворительные взносы, чтобы затем помочь адресно. Для ребят это пример служения обществу.

– ...Боюсь, запутаюсь, – шепчет подруге старшеклассница.

– Тоже волнуюсь, – признается та.

Девочки то и дело поправляют локоны, подхватывают пальчиками юбки. Юноши рядом, напротив, демонстрируют абсолютно безмятежный вид.

– А чего переживать? – улыбается 11-классник Эрнест Айбатов. – Мы долго готовились, репетировали. Будем танцевать вальс, полонез и квикстеп.

Его ровесники Бернар и Темирлан искренне, без пафоса замечают:

– Только наша школа делает такие праздники. Знаем, что в финале будет вручение колясок и подарков. Что чувствуем? Гордость за школу.

Бал – это действительно кульминация долгой шефской работы усть-каменогорской НИШ. До этого была череда проектов, например, совместных занятий по изобразительному искусству, музыке, робототехнике. Вот один из школьников выкатывает в центр зала инвалидную коляску с 8-летним Айзаром, солнечным мальчиком. Нес­колько месяцев в НИШ шли совместные репетиции, девочки из бэк-вокала шлифовали движения, композицию. И сейчас, когда от чистого, нежного голоса ребенка у сотен зрителей начинают литься слезы, Айзар чувствует себя звездой. В этот миг он всемогущ. Он один из тех, кого в этом мире очень любят.

А вот с бальным танцем высту­пает прикованный к коляске Игорь Александров. Перед его выходом ведущий объявляет: «Мальчик-герой, человек с храб­рым сердцем». И скоро становится понятен смысл этих слов. На большом плазменном экране гостям показывают видео, записанное во время репетиций. Сколько часов ушло, чтобы для начала просто освоить коляску с особой маневренностью, с необычным углом наклона колес... Сколько сил, физических и моральных, заняли многочасовые тренировки... И в любом кадре на лице мальчика улыбка.

– Я справлюсь, – говорит он хореографу.

– Бал вызывает бурю положительных эмоций, – говорит заместитель директора НИШ по воспитательной работе Гульшат Мухтарханова. – В нашей миссии написано, что мы должны вырастить детей с пониманием глобального гражданства. Во всем мире благотворительность – важная часть жизни. И наши ребята это воспринимают правильно. И главное, для школы акции помощи и поддержки не разовые.

Идея благотворительных балов не нова. Красивая традиция насчитывает не одну сотню лет и несет в себе культуру в лучшем смысле этого слова. Культуру меценатства, культуру поддержки людей с ограниченными возможностями. Культуру отношений между юношами и девушками.

– Мы все леди, а мальчики – джентльмены, – передает свои ощущения старшеклассница Аружан. – Здесь по-другому не может быть. Мы все как будто другими стали. Словно корона на голове.

Через минуту Аружан вместе с десятками других пар уже кружится в вихре кадрили, затем полонеза, польки…

Психологи утверждают, что сама подготовка к празднику помогает подросткам справиться со многими проблемами. Во-первых, учит бальным танцам, а значит, пластике. Во-вторых, стеснительных делает более раскованными и общительными. Рассеянных – собранными, неэмоциональных – впечатлительными. А в-третьих, такие мероприятия ломают стереотипы, что помочь детям с особенностями – это значит отправить им игрушки или вещи.

– Такая помощь тоже важна, – рассуждает Назгуль Дюсупова, мама 9-классника Эльдара. – Но тех, кто в коляске или на костылях, игрушки не научат жизни. Им важно общение, им нужна дружба.

– Благотворительный бал – это прекрасный эмоциональный фундамент, – заключает мама 9-классника. – Посмотрите на детей, которые приехали в колясках. Они чувствуют к себе внимание, уважение. После таких вечеров они говорят себе: «Я – достойный». Это важно для внутреннего стержня. Для школы это тоже важно. Учителя, дети, родители чувствуют себя одной командой. Никто не знает, а мы – супергерои, которые делают мир лучше!

Замечательный праздник завершает церемония вручения подарков. Под аплодисменты зала новые удобные коляски и фруктовые наборы получают 8-летние Айзар и Бекжан, 5-летний Нариман, 9-летний Диас и 16-летняя Татьяна.