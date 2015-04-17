Вальс – это танец влюбленных Свежий выпуск 676 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Молодые люди руководствовались желанием популяризировать праздник, в основу идеи которого легла история любви литературных героев – Козы-Корпеша и Баян-Сулу. Его по аналогии с Днем святого Валентина отмечают в Казахстане с 2011 года.

Двадцать шесть пар синхронно кружились в вальсе под музыку Чайковского. Девушки в кипенно-белых платьях и парни в черных фраках с красными бабочками... Действо оказалось торжественным и завораживающим.

Подготовка к флэшмобу заняла 2 недели: старшеклассники под руководством хореографа Ержара Раисова разучивали танцевальные движения. Для большинства девчонок это не составило труда, поскольку многие занимались в хореографических кружках. К примеру, Айдана Кадырбаева 5 лет посещала студию танца «Би-таны». Маржан Жайлау – выпускница хореографического отделения Шымкентской школы искусств.

Сложнее было парням, среди которых лишь немногие оказались уверенными танцорами. Но и они ух как старались! Об успехе свидетельствовал шквал аплодисментов зрителей.



