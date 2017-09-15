​«Вальс» в музее

Завораживающая мелодия «Вальса» Хачатуряна на фоне произведений, выполненных в стиле национального гобелена, задала тон музыкальному вечеру и рисовала в воображении картины пышного бала. Невольно, как героине драмы Михаила Лермонтова «Маскарад» – Нине, хотелось воскликнуть: «Как новый вальс хорош! в каком-то упоенье / Кружилась я быстрей – и чудное стремленье / Меня и мысль мою невольно мчало вдаль...»

Вальс, который называют квинтэссенцией романтической вальсовости, звучал, словно окрашенный в восточные тона, усиливая красоту казахского орнаментального искусства. Произведения А. Хачатуряна, Курмангазы, Жаяу Мусы, П. Чайковского, И. Дунаевского, А. Арутюняна, М. Леграна, а также народные казахские, италь­янские, русские песни исполнил Концерт­ный оркестр акима Алма­ты под управлением Мурата Серкебаева.

Представляя музыкантов, куратор вернисажа Клара Исабаева подчеркнула, что им удалось создать уникальную атмосферу вечера: складывалось ощущение, что вокруг тихо порхают под музыку бабочки. Ведущие солисты оркестра – заслуженный деятель Казахстана Жамиля Серкебаева, лауреаты республиканских и международных конкурсов Олег Татамиров, Дамир Садуакасов, Елена Никонова – исполнили шедевры мировой и казахской классики. Известная скрипачка Жамиля Серкебаева эмоционально тонко, виртуозно сыграла несколько пьес: «Танец» Кара Караева, «Пус­тячок» короля легкого жанра композитора Лероя Андерсона. Музыкальная программа вечера стала великолепным подарком для гостей музея.