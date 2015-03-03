Валютные встряски Свежий выпуск 686 Динара ЮСУПОВА

Поскольку, какой бы благополучной на первый взгляд ни была бы внутренняя экономическая ситуация той или иной страны в глобализированном мире, малейший «чих» на одном конце планеты неизбежно заставляет «подпрыгивать» и «вздрагивать» экономики и валюты на другом.



«Чихают» все!

Если же «чихают» все, то это уже эпидемия. Очевидно, пока еще «девальвацию» как эпидемию рассматривать рано. Но не исключено, что при сохранении нынешних дестабилизирующих факторов как в глобальной экономике, так и политике мы будем наблюдать активизацию процессов девальвации и ревальвации (повышение курса валюты). Так экономики стран будут реагировать на ситуацию и искать баланс устойчивости.

Напомню, что одним из самых неожиданных событий валютного рынка стала отмена Швейцарским национальным банком привязки введенного в 2011 году потолка курса национальной валюты в 1,2 франка за евро. В итоге стои­мость франка к евро взлетела до рекордного уровня. Тогда, комментируя событие, большинство экспертов сходилось во мнении, что глобальная причина валютного потрясения – общий финансовый кризис в Европе.

Впрочем, евро устойчиво валится и по отношению к «американцу». Ранее, на торгах 5 января, евро упал до рекордно низкого показателя к доллару за последние 9 лет, потеряв сразу 1,2%. На момент подготовки статьи евро еще больше девальвировал и торгуется ниже отметки 1,12 по отношению к американской валюте.



Столпом по кроне

Ну а если дрожат «столпы» финансового мира, то что говорить о валютах стран с меньшим потенциа­лом... В первую очередь тех, которые активно интегрированы в экономическую жизнь Европы, мира, но в зону евро не входят. Понятно, что на тектонические подвижки валютного мира они обязательно должны реагировать. Поскольку упорство центральных банков в поддержании стабильного валютного курса чревато и размыванием золотовалютных резервов страны, и всеми проблемами переоцененности валюты: своя продукция становится дороже, а значит, снижается ее конкурентоспособность.

В январе аналитики с интересом наблюдали за борьбой Центрального банка Дании против укрепления своей валюты – кроны. Дело в том, что в 1999 году эта страна решила не переходить на евро, но привязала к ней свою валюту. Были установлены колебания пары в диапазоне 2,5%. Однако события в экономике еврозоны, резкие движения валют на рынке сделали эту привязку трудно удерживаемой. Спекулянты активизировались. В итоге ЦБ Дании пригрозил установить контроль за движением капитала. Что и вызвало одномоментное падение кроны на 0,23%. Для стран, где движения могут составлять и 2,3%, и 23% за одну торговую сессию, это, конечно, величина на уровне погрешности. Но для кроны такое изменение курса стало максимальным за 14 лет. Ну а ЦБ Дании пока продолжает сохранять привязку к курсу евро и использует различные рычаги сохранения этого курса. Например, с начала года регулятор четырежды снижал депозитную ставку, доведя ее до нынешнего уровня – минус 0,75%. Но игроки рынка вряд ли успокоятся...



Без лирики

Неспокойная ситуация и на валютном рынке Турции. Судя по динамике курса лиры, она медленно, но верно обесценивается к доллару. В начале года сохранялся прошлогодний тренд, и если на 1 января доллар можно было купить за 2,32 лиры, то 3 марта – за 2,51. Этот процесс беспокоит руководство страны настолько, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз резко критиковал центральный банк. В конце декабря СМИ цитировали его высказывание в адрес финансового регулятора: «Их монетарная политика не стыкуется с реалиями турецкой экономики. Политика, которую избрал ЦБ для минимизации рисков, в конечном итоге сама стала риском». Некоторые эксперты, наблюдающие за лирой, без всякой лирики признают: сейчас трудно сказать, «что в Турции происходит на самом деле, но определенно там ведется какая-то внутренняя борьба».

В соседнем Азербайджане в последнюю неделю февраля пошли на кардинальные меры: центральный банк страны провел одномоментную 35-процентную девальвацию. Если 20 февраля за доллар официально давали 0,7862 маната, то на следующий день курс был установлен на уровне 1,05 маната за «американца». Манат также потерял в весе относительно евро: за день до девальвации курс составлял 0,89 маната за единицу «европейца», после девальвации был официально зафиксирован на отметке 1,195 маната. Как следовало из официального заявления ЦБ Азербайджана, решение было принято «с целью стимулирования диверсификации экономики страны, усиления международной конкурентоспособности экономики и экспортного потенциала, обеспечения устойчивости платежного баланса».

Непростые времена переживает и бразильский реал. Согласно графику на сайте bankir.ru, с начала года и по 3 марта курс реала упал по отношению к доллару с 2,6575 до 2,8394. Минимум года наблюдался 28 февраля – 2,9 реала за условную американскую единицу. Отыгранная позиция не говорит о смене тренда. Он устойчивый: реал девальвирует, по данным аналитиков, с июня 2011 года.

К концу зимы нестабильная валюта потревожила и Молдову. Как отмечали эксперты, только за прошлую неделю молдавский лей ослаб к доллару сильнее, чем за весь 2014 год. Аналитики прог­нозируют дальнейшую девальвацию лея. В первую очередь в силу фундаментальных причин – состояние экономики, снижение отчислений трудовых мигрантов, работающих в России. Усугубляет ситуацию и крайне низкий уровень ЗВР страны – сейчас они оцениваются менее чем в 2 млрд. долларов.

Падал к доллару и грузинский лари. Экономика этой страны не намного больше молдавской: ЗВР Грузии оцениваются в 2,5 млрд. долларов. И при этом экспорт Грузии значительно – на 20% – снизился в январе. Как резюмируют аналитики, «девальвация для страны стала неизбежной».



Несокрушимый. Легендарный

Это про юань. В последнее время рынок тестирует и его. Национальная валюта Поднебесной долгое время стояла, как скала, под шквалом требований со всех сторон принудительно ее ревальвировать. По мнению многих внешнеэкономических партнеров страны, Китай искусственно занижал стоимость юаня, что делало китайские товары высококонкурентными на мировых рынках. Теперь давление иного рода: Китай обвиняют в искусственном удерживании сильного юаня. И то, и другое обвинение базируются на том, что регулятор жестко контролирует рынок. И если происходят какие-то движения в курсовом паритете, то за ними всегда есть рука финансового регулятора, уверены наблюдатели. Насколько преувеличено такое мнение, судить трудно. Тем не менее эксперты, в частности Bank of America, считают, что ослабление юаня – это один из немногих оставшихся инструментов, который позволит китайским властям выполнить большинство экономических задач.

Так что стоит радоваться тому, что валютная политика Китая остается крайне взвешенной и максимально «осторожной». Что подтверждают и аналитики. В частности, на сайте «Вести. Экономика» приводятся цифры: с июля 2014 года доллар укрепился на 18% по отношению к семи самым торгуемым в мире валютам и всего на 0,6% против юаня.

Поэтому сейчас, оценивая политику финансовых властей Китая, многие эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации китайские монетарные власти ищут компромисс. И укрепляет в этом выводе широко цитируемая фраза официального представителя регулятора Гуан Тао: «Мудрый человек не будет стоять рядом с опасной стеной». Острословы перевели это на бытовой жаргон как «не дождетесь».