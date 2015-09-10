Статьи Валютный коридор не нужен

Макпал ЖОЛАМАНОВА, доцент кафедры "Финансы" КазНУ им Аль-Фараби



Национальный банк перешел к инфляционному таргетированию, что предполагает отход от жесткого регулирования обменного курса и переход тенге в свободное плавание. Так Казахстан начал реализацию новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе национальной валюты и отмене валютного коридора. Впредь обменный курс тенге будет формироваться на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов. "Изменения обменного курса будут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике и на внут­реннем валютном рынке", – подчеркнул Премьер-Министр Карим Масимов, представляя новую денежно-кредитную политику.



Среди плюсов нового подхода к расчету стоимости нацио­нальной валюты, без сомнения, можно назвать снижение инфляции. На это указывал и К. Масимов. В частности, он сказал, что формирование обменного курса на основе рыночного спроса и предложения без вмешательства со стороны государства создаст необходимые предпосылки для восстановления экономического роста, повышения кредитной и инвестиционной активности, создания новых рабочих мест и снижения инфляции до 3–4% в среднесрочной перспективе. На решение руководства Казахстана совершить переход к плавающему курсу тенге повлия­ла девальвация национальных валют ряда государств, включая Евросоюз. Они провели обесценивание своих денег, и в результате сложилась непростая ситуация в мировой экономике. Казахстан, тесно сотрудничающий со многими из этих стран, не мог не почувствовать результаты их инфляционной политики в своей экономике. В связи с этим Глава государства в своем выступлении на недавнем совещании обратил внимание, что "по информации Национальной палаты "Атамекен", огромное количество предприя­тий столкнулось с падением экспорта в Россию. Более того, их продукция вытесняется российскими производителями с казахстанского рынка". В итоге недопоступления в доход бюджета в 2015 году оцениваются в размере 264 млрд тенге.



Новая денежно-кредитная политика Казахстана, основанная на инфляционном таргетировании, призвана исправить ситуацию. Ссылаясь на данные финансиста Айдархана Кусаинова, можно назвать множество стран, которые "уронили" свою валюту более чем на 10% с начала нынешнего 2015 года. Например, норвежская крона упала за год на 32,9%; канадский доллар – на 19,9%; евро – на 20,0%; китайский юань – на 4,2%; турецкая лира – на 32%; японская иена – на 21,0%. Южнокорейская вона упала на 16,2%. Таким образом, ведущие валюты мира по отношению к доллару США в целом упали на 15%.



Немаловажное значение на отечественную экономику оказали экономические проблемы Китая и России – основных торговых партнеров Казахстана. Так, 11 августа Народный банк Китая девальвировал юань, чтобы стимулировать экспорт товаров, произведенных в стране. Три дня подряд Китай понижал курс юаня к американской валюте на 1,9%, 1,6% и 0,98% соответственно. Народный банк Китая при этом отметил, что эта мера была одноразовой. И добавил, что будет поддерживать стабильность юаня. Напомню в связи с этим, что ранее Международный валютный фонд отложил принятие решения одобрить юань в качестве резервной валюты. Это произошло через месяц после того, как основные китайские фондовые биржи потеряли почти 4 трлн долларов США – крупнейшее падение китайских фондовых рынков с 2007 года.



Решение китайских денежных властей связано с реакцией на экономические данные по торговому балансу страны за июль. Импорт в годовом выражении снизился на 8,1% при ожидавшемся снижении на 8,0%. Экспорт рухнул сразу на 8,3% при том, что ожидалось снижение на 1,0%. В результате сальдо торгового баланса снизилось в июле до 43,0 млрд долларов, при том что эксперты ожидали этот показатель на уровне 53,3 млрд. Инфляция Китая в июле в годовом выражении выросла на 1,6% при ожидавшихся 1,5%.



Поскольку Китай является вторым в мире потребителем нефти после США, новость об экономических и финансовых трудностях еще больше подтолкнула вниз мировые цены на нефть. В течение двух месяцев стоимость черного золота понизилась почти на треть – с 63 до 40 долларов за баррель. Это данные на 24 августа. Аналитики считают, что предпринятые шаги свидетельствуют о растущей обеспокоенности китайских властей темпами экономического развития страны. Девальвация российского рубля также повлияла на тенге и создала дополнительные трудности для казахстанской пищевой промышленности и сельхозтоваропроизводителей. Ведь дешевые российские товары буквально заполонили казахстанский рынок.



Как видим, множество факторов повлияли на решение Национального банка. В том числе продолжающееся ухудшение ситуации в глобальной экономике, снижение мировых цен на нефть и металлы. По прогнозам экспертов, такая ситуация может затянуться.