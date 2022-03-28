Экономика
Валютный шок первых недель весны в Казахстане: как это было

Стабильность валютного рынка – основа устойчивости казахстанской экономики в условиях геополитической турбулентности, считают эксперты. А весь мир действительно прилично «трясет». Как отметил в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан тоже столкнулся с беспрецедентными в современной истории финансово-экономическими трудностями.

Что происходит на отечественном валютном рынке и как себя вести обычным гражданам, мы поинтересовались у участников
сегодняшнего «Эксперт-совета».

В первые недели марта казахстанцы, у которых есть хоть какие-то сбережения, испытали настоящий стресс, когда доллар начал стремительно расти, а купить его стало практически невозможно. Президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев рассказал, как это было:

– В предыдущие дни, когда курс российского рубля превысил отметку в 130 за доллар, у нас на рынке появились девальвационные ожидания: мол, тенге может оказаться выше 550–600 за доллар. И как раз так совпало, что в банках второго уровня образовался дефицит иностранной валюты.

Как говорят сами банкиры, это было связано с тем, что многие казахстанцы начали снимать ее со своих депозитов. Поэтому БВУ перестали котировать обменным пунктам иностранную валюту.

Обычно обменный пункт подавал заявку в банк на определенный объем средств в долларах, евро, рублях и прочих зарубежных дензнаках, финансовый институт ее выполнял, и обменник подкреплял свою кассу наличной валютой. Так как в самих банках возник валютный дефицит, они перестали снабжать и обменные кассы.

В итоге многие обменники и практически все банки второго уровня (БВУ) прекратили продажу иностранной валюты. Это еще больше усугубило ситуацию: возник ажиотажный спрос, который ни финструктуры, ни обменные пункты не смогли покрыть по причине отсутствия валютной наличности.

Такая ситуация продолжалась чуть ли не неделю. Только после того, как иностранная валюта поступила в банки, она появилась и в кассах обменных пунк­тов. Никаких ограничений по ее продаже у нас нет, от Нацбанка не поступало никаких указаний установить, к примеру, лимит по ее отпуску в одни руки.

Очень своевременно Президент поручил установить ограничения на вывоз иностранной валюты. Потому что, я так думаю, наши гости из Российской Федерации стали приезжать и скупать доллары, евро, и это нужно было как-то остановить. В целом назвать последние события большим потрясением для валютного рынка Казахстана сложно. Как показала практика предыдущих 30 лет, все эти ситуации временны.

Хотелось бы добавить, что при подобном раскладе ни в коем случае не следует обращаться к помощи сомнительных лиц, которые появляются у офисов банков и обменников, предлагая валюту по завышенному курсу. Обращаясь к ним, вы покупаете дензнаки по спекулятивным курсам и подвергаете себя опас­ности, ведь нередко мошенники продают клиентам поддельные банкноты, а также пытаются теми или иными способами завладеть их деньгами.

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