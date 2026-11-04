Вам мед к столу или вместо шампуня?

«Изумруд в серебряной оправе снежных гор», – так еще 120 лет назад окрестили путешественники живописный городок Лепсинск, что в Джунгарском Алатау.

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Сегодня этот населенный пункт называется селом Лепсы области Жетысу, и известен он на весь мир не только головокружительными «альпийскими» пейзажами, но и продуктом, ставшим национальным брендом. Лепсинский мед «уезжает» в десятки стран, лепсинцы его хвалят и ценят.

Корреспондент «Казахстанской правды» побывала на местной медовой фаб­рике ТОО «Лепсинск Өнімі» и выяс­нила, почему местный мед не портится десятилетиями, как распознать медовую подделку за секунду и зачем сладкое лакомство… наносить на волосы?

Экскурсия по предприятию началась не с фасовочного цеха, а со святая святых – фабричной лаборатории. Именно здесь решается судьба каждой партии меда, поступающей от пасечников на фабрику, сырье исследуют по 12 ключевым параметрам. Проверяется органолептика (цвет, вкус, аромат, консистенция), определяется диастазное число (согласно ГОСТу 19792-2001 диастазное число должно быть больше семи единиц), наличие посторонних сахаров, примесей крахмала или патоки. Но главный экзамен – на влажность.

– В союзную бытность ГОСТ допускал содержание влаги в меде до 21 процента. С 2017 года на фабрике разработали собственный стандарт. Обычно стандарты переписывают, чтобы дать себе поблажку, мы же пошли от обратного – ужесточили планку до рекордных 19 процентов. По старому ГОСТу мед хранился всего год, а наш стандарт поз­воляет гарантировать сохранность этого сладкого лакомства до трех лет. Хотя все мы знаем, что настоящий зрелый мед не портится веками – в египетских пирамидах находили запечатанные вос­ком сосуды с медом, который оставался съедобным, – рассказывает технолог и руководитель операционного отдела предприятия Зарина Абузярова.

Строгие правила диктует статус: лепсинский мед официально сертифицирован европейским знаком качества Organic. Контроль здесь постоянный. Дважды в год инспекторы аккредитованной немецкой компании лично обходят каждую пасеку, что сдает мед на фабрику, следят за зимовкой пчел, методами их лечения, откачкой меда и хранением. На лабораторные исследования в Европу отправляют не только мед и воск, но даже срезы со стенок ульев и пробы местной почвы.

Кстати, благодаря абсолютной отдаленности от промышленных гигантов и оживленных автострад природа этого уголка области Жетысу держит марку сама по себе – никакой химии здесь нет ни в воздухе, ни в земле.

Сегодня на производстве трудятся 15 человек. Костяк команды держится вместе на фабрике уже целое десятилетие. Секрет стабильности прост: здесь работают потомственные пасечники. К примеру, директор предприятия Фархат Абузяров представляет династию пчеловодов уже в пятом поколении. Рядом с ним трудятся опытные Флюра-апай, Радик-абзый, Эльмира-апай, тоже с раннего детства знающие повадки степных и горных пчел. Этот опыт не заменит ни один электронный прибор. На предприятии с улыбкой вспоми­нают показательную историю.

– Несколько лет назад к нам приехали пасечники со стороны – хотели сдать партию сырья. Директор подошел к фляге, положил буквально каплю меда на кончик языка и тут же отрезал: «Это не лепсинский мед!» У хозяйки пасеки буквально округлились глаза: «Как вы поняли?» – «А лепсинское разнотравье ни с чем не спутать, на вкус оно чувствуется сразу». Женщина даже спорить не стала, посмеялась и призналась, что хотела схитрить и заработать, – рассказывает Зарина Абузярова.

Слава о лепсинском меде давно перешагнула границы Казахстана. Еще в 2016 году, едва выйдя на рынок, компания произвела фурор на международном съез­де пчеловодов «Апиславия» в Алматы, завоевав золотую медаль среди более чем 90 компаний-участниц. А фирменная деревянная шкатулка дважды признавалась самой красивой упаковкой меда в мире. При этом фасуют «сладкое золото» в самых разных форматах. Первый сербский станок на предприятии делит мед на порции по 20 граммов (для подарочных чайных наборов) и компактные 10-граммовые стики – разовые дозы, в том числе для военных пайков.

– Наш лепсинский парень проходил срочную службу в Западном Казахстане, в Актау. Рассказывал потом, что заходит в столовую пить чай, а к пайку выдают наш, лепсинский мед! Говорит, от нахлынувшей гордости и тоски по дому аж слезы навернулись, – делятся на фабрике.

Девиз медовой фабрики звучит просто – «Дарите полезные сладости». Вместо коробок конфет с пальмовым маслом и сахаром гостям предлагают альтернативу – сотовый мед прямо в природных рамках, горные чаи из дикоросов и нежнейший крем-мед. Его здесь взбивают со вкусами малины, яблок и ежевики. Никаких ароматизаторов, в сезон на предприятии запускают собственный сублиматор, высушивают дикие лесные ягоды, перемалывают их в пудру и смешивают с медовой основой. Консистенция получается шелковистой – она не засахаривается крупными кристаллами и легко намазывается на утренний тост.

Но на десертах в Лепсах не остановились. Изучив богатейшие свойства меда и воска, на предприятии открыли собственную косметическую линейку, сделав ставку на тренд Zero Waste («ноль отходов»). В ассортименте – натуральные бальзамы для губ (в составе только масло жожоба, воск, до 30% чистого меда, а в качестве красителей – сублимированная свекла, лепестки роз и какао), а также... твердые брусковые шампуни и бальзамы для волос!

– Шампунь представляет собой концентрат без капли лишней воды (в обыч­ном жидком шампуне вода занимает до 90 процентов объема). Одного такого экологичного бруска хватает почти на полгода регулярного использования. Упаковка – исключительно биоразлагаемый картон, не загрязняющий природу, – демонстрирует продукцию Зарина Абузярова.

Кстати, когда казахстанские продукты признают эталоном качества во всем мире – это ли не повод для гордости, а когда они еще и доступны по цене – это уже свидетельство уважения к отечественному покупателю. Лепсинский мед не дороже меда из других регионов респуб­лики. Здесь любят своих, казахстанцев!