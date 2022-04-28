"Вам звонят из банка": телефонных мошенников задержали в Алматы

Полиция Алматы задержала ключевого участника крупных телефонных мошенничеств. Это – гр.К., 1993 года рождения, который, по данным криминальной полиции, «сотрудничал» со злоумышленниками, обманывавших казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

«Речь идет о телефонных мошенничествах, когда гражданам звонят и представляются сотрудниками банков. Далее сообщают, что, якобы, от их мени кто-то пытается оформить онлайн заем. Если потенциальная жертва попадает на уловку, тогда звонивший предлагает перевести сбережения на «резервный счет», таким образом, преступник получает доступ к чужим деньгам. Как раз такие «резервные счета» и обеспечивал гр.К. Точнее он находил людей, предлагал через их карты обналичивать деньги и обещал за это щедрое вознаграждение. В ходе санкционированного обыска у подозреваемого было изъято 157 карточек разных банков второго уровня. Их владельцев мы устанавливаем, равно как и их причастность к аферам», - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

Вместе с гр.К. на съемной квартире задержаны еще трое мужчин. 23 и 25 лет. Они – приезжие из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

«В задачи этих фигурантов входило обналичивание поступивших на карты денег. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению причастности вышеуказанных лиц к другим аналогичным преступлениям. Схема отъема денег у граждан будет доподлинно установлена, с привлчением виновных лиц к ответственности», - резюмировал Берик Абильбеков.