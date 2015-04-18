Вандалам закон не писан Статьи 599 Валентина ФИРОНОВА

Артефакты превращены в пыль



В начале года боевики разгромили две крупные библиотеки в Мосуле. Здесь было сожжено около 10 тыс. томов книг, в том числе редчайшие фолианты по культуре, философии, истории. Потом в Интернете появилось видео, на котором демонстрируется, как вандалы разрушают артефакты древних цивилизаций, находившиеся в музее этого же города.



Памятники разбивали кувалдами и отбойными молотками. Затем игиловцы принялись за развалины древнего ассирийского города Нимруд.

Одновременно сравняли с землей руины древнего поселения Хатра. Наконец, очередной акт вандализма произошел в марте – воины "халифата" начали уничтожение остатков ассирийского города Дур-Шаррукин.



Это вызвало бурю возмущения в мире. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил действия экстремистов. На что, впрочем, в "ИГ" не обратили никакого внимания. Вернее всего, подобной реакции от мирового сообщества террористы и добивались.



Кстати, у игиловцев были предшественники. Еще в 2001 году афганские талибы разрушили две огромные статуи Будды в Бамиан­ской долине. Статуям было без малого 1 000 лет, и мусульмане, которые владеют этой территорией с XI века, на них никогда не покушались. Однако лидер талибов мулла Омар сказал:



– Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно. Они должны быть разрушены, чтобы не выступать объектом культа ни сейчас, ни в будущем.



И каменных будд не стало…



Омару вторят нынешние идео­логи радикального исламизма, которые предлагают разрушить египетские пирамиды и Сфинкса. Резон все тот же: "Положить конец идолопоклонству".



Катастрофа с необратимыми последствиями



Действия варваров катастрофичны для мировой культуры. И дело не только в том, что уничтожаются уникальные произведения искусства. Среди них, например, шумерская скульптура шеду – крылатого быка с человеческим лицом – из мосульского музея. Еще страшнее то, что наука больше не получит никакой информации из глубин древности.



А ведь сегодня принято консервировать такого рода памятники, приостанавливать раскопки потому, что археологические методы совершенствуются чуть ли ни ежегодно, и через десяток лет археологи могли бы гораздо больше узнать, к примеру, об Ассирии, изучая артефакты Нимруда, Хатру и Дур-Шаррукина. Но их больше нет…



Война беспощадна к культуре. И потому не случайно весной 1954 года в Гааге на межправительственной конференции были приняты Конвенция и Протокол о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Этот документ актуален и сегодня. На смену межгосударственным конфликтам, при которых культурные ценности хотя бы формально оберегаются, приходят столкновения, гибридные войны, ведущиеся порой откровенными бандитами и варварами. Что еще опаснее для памятников культуры.



По результатам войн, вызванных распадом Югославии, ­ЮНЕСКО приняло ряд новых мер по защите культурных ценностей. В частности, международный трибунал по бывшей Югославии вынес решение о том, что разрушение культурных ценностей наказуемо, как и преступления против человечности.



После варварского погрома в музее Мосула ЮНЕСКО призвало к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН по вопросу сохранения культурного наследия в Ираке. Но возымеет ли это действие на людей, цинично пренебрегающих международным правом?



Уничтожают и продают



На территории, контролируе­мой "ИГ", по оценке специали­тов, находится около 2 000 предметов древности. Ведь это место зарождения самых ранних цивилизаций. Древние артефакты тут встречаются повсеместно. Теперь над ними нависла страшная опасность.



По сообщениям СМИ, около сот­ни артефактов с подконтрольных игиловцам территорий всплыли в Британии. Профессор археологии Дэвид Джилл прошелся по некоторым лондонским галереям в поисках награбленных ценностей. В одной из них сот­рудник открыто заявил:



– Мы только что получили эту вещь из Сирии.



Это говорит о том, что "ИГ" не только уничтожает древности, но и ворует их с целью последующей продажи. Вырученные средства, разумеется, идут на финансирование террористической деятельности. В связи с этим возникает этическая дилемма: покупать или не покупать награбленное боевиками?



Можно ли покупать произведения искусства или археологические находки у террористов? Этично ли это? Вопросы – неоднозначные. Наверное, среди работников музеев и галерей найдутся такие, кто посчитает это невозможным, кто не захочет давать террористам ни копейки. И по-своему они будут правы. Но с другой стороны, если ничего не приобретать у "ИГ", то очень ценные для науки произведения искусства просто исчезнут. Сейчас их в основном скупают коллекционеры или владельцы антикварных лавок.



Ценности оседают в частных коллекциях



Деятельность "ИГ" в какой-то мере сравнима с той, какую продемонстрировали некоторые американцы в Ираке в 2003 году. Тогда расхищение исторических ценностей достигло фантастического размера. Достаточно сказать, что штаб-квартира группировки США расположилась... на месте раскопок Вавилона. Неплохое место нашли!



Мало того, когда американцы вошли в Багдадский музей, они изгнали оттуда всех смотрителей, охранников, специалистов по антиквариату. Очевидцы потом рассказывали, что прямо на территорию музея садились вертолеты, в них загружались ящики с археологическими ценностями, которые затем вывозились в неизвестном направлении.



Некоторые свидетели говорят, что сначала вывозились конкретные вещи, потом вошли солдаты и просто вырывали из памятников золото. Потом все это распродавалось на черном рынке. Шумерскую "Львицу из Мемнона", примерно третьего тысячелетия до н. э., реализовали за 57 млн. с лишним долларов… Сейчас у антикваров, по самым скромным подсчетам, находится около 90 тыс. артефактов.



В какой-то степени неплохо, что большая часть ценностей оседает в частных коллекциях, плохо, что они уйдут из научного оборота. Страшно и то, что похищенные из древних руин вещи вырваны из археологического контекста.



Невосполнимые потери



О памятниках культуры, которые уже не вернуть, хотелось бы сказать отдельно…



В первую очередь необходимо рассказать о древнем городе в Месопотамии – Нимруде. Его руины находились к юго-востоку от города Мосул, у реки Тигр в Ираке. Основан он был в XIII веке до н. э. царем Салманасаром I, позже стал столицей Ассирии.



В 1955-м во время раскопок здесь были обнаружены глиняные плиты с клинописью, датируемые 672 годом до н. э. Эти записи послужили важным пособием для изучения ассирийского права и религии. В конце 1980 годов в четырех царских захоронениях неподалеку от Нимруда археологи нашли набор ювелирных изделий конца X века до н. э. По значению их можно сравнить с находками в гробнице египетского фараона Тутанхамона.



Особого внимания заслуживает и столица Ассирии в последние годы правления Саргона II – Дур-Шаррукин ("Крепость Саргона"). Город строился с 713 по 707 год до н. э. Однако из-за внезапной гибели царя строительство было прекращено, столицу перенесли в Ниневию. В конце VII века до н. э. город был разрушен мидийцами. Ныне здесь расположено поселение Хорсабад, где до сих пор живут ассирийцы.



Печальная участь постигла и город в составе Парфянского царства на территории Северного Ирака – Хатра, или Эль-Хадр, сочетаю­щего в себе эллинистическую и древнеримскую архитектуру с арабским декором. Хатра была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и считалась наиболее хорошо сохранившимся памятником Парфии.



Черные даты истории



А теперь хочется остановиться на конкретных странах, где произошли трагедии цивилизационного масштаба.



6 декабря 1992 года в Индии в городе Айодхья 150 тыс. индуис­тов разрушили мечеть Бабура (Бабри масджид). Она была построена в 1528 году по приказу основателя династии Великих Моголов императора Захира ад-дин Мухаммада Бабура.



В бывшей Югославии в ­1999–2001 годах косовские албанцы сожгли и разрушили 112 сербских православных церквей в Косово и Метохии (Сербия). Среди них 8 монастырей и 30 храмов, построенных в ХIII–ХVI веках. В их числе храм Святой Троицы на холме Русиница вблизи города Сува-река, где хранилась коллекция рукописных книг ХIV–ХVIII веков; монастырь Марка Коришского, где были уникальные фрес­ки; храм Богородицы Одигитрии (1315 года) в селе Мушутиште. Во время антисербских погромов в марте 2004 года было повреждено или уничтожено еще 36 церквей.



В 2012–2013 годах в Мали боевики исламистских группировок "Ансар ад-Дин" и "Движение за единство и джихад в Западной Африке" сравняли с землей храмы и мавзолеи в городах Тимбукту и Гао. Кроме того, они разграбили одну из библиотек Тимбукту, где хранились манускрипты. Покидая город под натиском французских и малийских военных, исламисты подожгли хранилище рукописей.



Невосполнимые потери есть и в Египте. После «революции» 25 января 2011 года страна утратила огромную часть своего культурного и архитектурного наследия. В частности, в огне погибла уникальная библиотека научного центра, значительно пострадал памятник колониальной архитектуры – здание совета шуры (верхней палаты парламента).



Из Египетского музея в Каи­ре были похищены десятки ценностей. В августе-сентябре 2013 года сторонники отстраненного от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси подожгли и серьезно повредили 37 христианских церквей в Каире, Эль-Файюме и других городах.



Стоит особо сказать и о Сирии. За годы гражданской войны из этой страны поступило 14 тыс. сигналов о незаконных раскопках в районах, находящихся под контролем вооруженной оппозиции. Здесь было частично разрушено или полностью уничтожено более 100 христианских храмов, около 2 000 мечетей, 290 исторических памятников.



В июле прошлого года боевики уничтожили почитаемую как мусульманами, так и христианами мечеть и гробницу пророка Ионы в Мосуле. Кроме того, радикалы взорвали построенную в XIV веке мечеть пророка Джирджиса (Геор­гия Победоносца). В октябре 2014-го экстремисты разрушили в иракской провинции Салах-эд-Дин мавзолей Имама Дура, построенный в XI веке. 21 февраля нынешнего года боевиками "ИГ" была взорвана одна из древнейших мечетей на территории Ирака – аль-Фарук в провинции Анбар, заложенная в первой половине VII века.



Увы, список невосполнимых потерь растет.