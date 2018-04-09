Вандалы разбили костанайскую могилу погибших в Африке летчиков

Житель Костаная Николай Рожко, который приехал на кладбище навестить могилу своего дяди, обнаружил поврежденную могилу летчиков, которые разбились в Африке в 2005 году, передает Аlau.kz.
Мужчина, увидев поврежденную могилу, не смог остаться равнодушным. По словам Николая, в прошлом году то же самое сделали с могилой его дяди. Были вырваны металлические конструкции.
"Вырвали из нержавейки все, разломали. Тут приехал, вижу, что на могиле летчиков, их трое здесь лежит, разбиты мраморные столбы по периметру могилы. Возможно, висели цепи, я точно не помню. Стол мраморный тоже сломан. Куда смотрит охрана кладбища, сколько можно!" – возмущен Николай Рожко.
Напомним, накануне сообщалось, что на гуляющих по могилам лошадей пожаловались костанайцы. В результате был наказан хозяин животных.
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