Варшавская конференция: Казахстан представил результаты поэтапной реформы местного самоуправления

Прямые выборы сельских акимов стали одним из ключевых этапов децентрализации госуправления в Казахстане. Реформа, начавшаяся с расширения финансовой самостоятельности сел, постепенно перешла к формированию местной власти при непосредственном участии населения. К 2024 году путем прямого голосования в стране были избраны около 2 500 сельских акимов

О результатах этих преобразований и их влиянии на развитие местного самоуправления на конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказала эксперт по общественной политике и государственному управлению Сабина Садиева, сообщает Kazpravda.kz

По словам эксперта, децентрализация в Казахстане осуществлялась последовательно. Первоначально преобразования затронули финансовую систему: села получили собственные бюджеты, источники доходов и более широкие административные полномочия. Следующим шагом стало введение в 2021 году прямых выборов сельских акимов, предоставивших жителям возможность самостоятельно определять руководителей местной исполнительной власти.

«Децентрализация – это не одна реформа, а процесс, который осуществляется поэтапно. Прямые выборы сельских акимов уже прошли первоначальный этап внедрения и стали устойчивой практикой местного управления. Четырехлетний срок полномочий первых избранных руководителей завершился, и страна приступила ко второму избирательному циклу», – сказала Сабина Садиева.

Особое внимание в своем исследовании Садиева уделила изменениям в кадровом составе местной власти. По ее наблюдениям, прямые выборы способствуют появлению новых кандидатов, в том числе граждан, самостоятельно выдвигающих свои кандидатуры. Тем самым расширяются возможности участия населения в формировании органов местного управления.

«Выборы влияют на состав людей, приходящих в местное управление. Увеличивается число самовыдвиженцев, появляются новые кандидаты на должности акимов», – отметила эксперт.

При этом, по приведенным ею данным, выборы проходят в условиях конкуренции. На должность сельского акима, как правило, претендуют несколько кандидатов, а в отдельных случаях число участников избирательной гонки достигало семи человек.

Еще одним направлением исследования стало влияние прямых выборов на эффективность местного управления. Для этого Садиева сопоставила результаты избирательных кампаний с финансовыми показателями сельских бюджетов.

Проведенный анализ выявил рост поступлений от налогов на имущество и транспорт после введения прямых выборов, а также изменения в структуре местных расходов. По оценке эксперта, эти результаты свидетельствуют о том, что реформа затрагивает не только порядок формирования местной власти, но и практические подходы к управлению финансовыми ресурсами.

