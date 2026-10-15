Варшавская конференция: Казахстан развивает систему кризисной помощи

Общество

В Казахстане реализуется комплекс мер по обеспечению гендерного равенства, расширению прав женщин, а также защите женщин и детей от насилия. О действующих механизмах государственной поддержки и роли неправительственных организаций на сессии Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказала депутат Курултая, председатель правления «Союз кризисных центров Казахстана» Зульфия Байсакова

По словам Зульфии Байсаковой, за последние годы в Казахстане произошли важные изменения в сфере обеспечения равных прав и возможностей. Одним из ключевых направлений стало активное участие женщин в принятии государственных решений. По итогам электоральной кампании 2026 года в состав Курултая избраны 49 женщин, что составляет 33,8% от общего числа депутатов. Женщины также представляют 56% государственных служащих, а их доля среди руководителей достигает порядка 39%.

Положительная динамика наблюдается и в экономике. В республике реализуются программы поддержки женского предпринимательства через кредиты, гранты и другие инструменты, в которых участвуют банки второго уровня.

«Для женщины, находящейся в экономической зависимости, возможность получить профессию, работу, открыть свое дело или приобрести собственное жилье – это не просто экономический вопрос. Это зачастую важнейшее условие самостоятельности и возможности выйти из ситуации насилия», – подчеркнула Зульфия Байсакова.

Отдельное внимание в стране уделяется развитию специализированных институтов защиты. В настоящее время в Казахстане функционируют 32 кризисных центра с шелторами для временного проживания пострадавших.

Как отметила депутат, важную роль в этой работе играет гражданский сектор. В частности, «Союз кризисных центров» объединяет 19 организаций из 12 регионов страны, занимающихся практической защитой прав женщин и детей, а также профилактикой гендерного насилия. Практический опыт общественников позволяет оперативно и адресно реагировать на запросы граждан.

В Казахстане планомерно укрепляется партнерство между государственными структурами и неправительственным сектором. Эффективной диалоговой площадкой выступает ежегодная Центрально Азиатская конференция, проводимая «Союзом кризисных центров» 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Конференция объединяет представителей госорганов, финансового сектора, экспертов и профильных специалистов для подведения итогов и совершенствования механизмов поддержки.
 

#права человека #ОБСЕ #Варшава

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