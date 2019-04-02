​Ваши предложения?

Про порядок



– Поток жалоб граждан на нарушение тишины в увеселительных заведениях не прекращается. Мы тщательно проанализировали работу таких объектов Павлодара, составили своеобразную карту, и в очередной раз подтвердилось: есть такие учреждения, куда полицейские приезжают по работе каждый день, – говорит начальник департамента полиции Павлодарской области генерал-майор полиции Амантай Аубакиров.

Драки, хулиганство, шумные разборки... А ведь многие такие заведения располагаются в жилых домах. И при этом там либо вообще нет охраны, либо нет толковых сотрудников, работающего видеонаблюдения, зато есть специфический контингент. По сути, в Павлодаре 25 таких кафе и магазинов, и на 12 из них жалобы от населения поступают регулярно, тем более что работают они до последнего клиента.

«Законодательно упорядочить работу» – такую формулировку используют юристы. Это не просто позволит навести порядок и снизить напряженную обстановку в «горячих» точках города, но и защитит права тех граждан, которые в этих домах живут. Сегодня никто из них такому соседству не рад. Да, есть ночные клубы, рестораны – разные категории объектов, и для каждой нужно выработать свои требования, чтобы соблюсти баланс – право людей на отдых и право на безопасность.

– К примеру, в Беларуси на законодательном уровне установлено, что после двух приездов полиции в одно и то же увеселительное заведение его владельца лишают лицензии на спиртное, – продолжает Амантай Аубакиров. – Никакой бизнес не хочет лишаться своего главного источника дохода, поэтому самостоятельно создает условия для поддержания порядка.

К сожалению, павлодарский общепит такой ответственнос­тью не отличается, поэтому-то и последовало обращение в Мажилис. Впрочем, по мнению генерала Аубакирова, это характерно для большинства регионов Казахстана.

А вот другая особенность присуща именно павлодарскому Прииртышью – здесь практически нет «гастролеров», большинство нарушителей и преступников – местные жители.

– До этого я работал в столице, и у нас была такая статистика – почти 70% преступлений совершают приезжие, – приводит пример генерал. – А в Павлодарской области все с точностью до наоборот. Как показывает анализ, каждое второе убийство или причинение тяжкого вреда здоровью происходит на почве злоупотребления алкоголем и в семейно-бытовой сфере. Поэтому основные усилия нашего департамента направлены на борьбу с пьянством, профилактику особо тяжких и тяжких видов преступлений, работу с подучетным контингентом. Например, на принудительное лечение направлено почти 300 алкоголиков и наркоманов, выявлено 443 факта нарушений реализации алкоголя в торговых точках. В прошлом году к административной ответственности привлечены более 7 тысяч человек – все они находились в состоянии опьянения или распивали алкоголь в общественных местах. Есть, конечно, другая характерная для региона особенность – граница с Россией. Но она особых проблем не создает, потому что довольно хорошо контролируется, налажен плотный контакт с российскими коллегами. И вот с учетом этих особенностей мы и перестроили работу полиции.

По итогам прошлого года удалось снизить количество зарегист­рированных правонарушений на 7,3%, в том числе тяжких – на 17%, грабежей – на 19%, хулиганств и изнасилований – почти на четверть, разбоев – в полтора раза. Кроме того, на 14% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 12% меньше стало преступнос­ти на улицах городов и сел.

Работа с любителями выпить и теми, кто уже нарушал закон, тоже дала ощутимые результаты: число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, снизилось на 16%, а лицами, имею­щими непогашенную и неснятую судимость, – почти в 3 раза.

Про ускорение

В полиции не может быть размеренного ритма – столица это или периферия, ведь преступность не ждет, когда полицейский раскачается, придет на вызов, внесет данные в систему. Поэтому работу ведомства выстроили так, чтобы реакция была незамедлительной. Каждое действие полицейского четко прописано.

Показательна в этом плане теперь работа службы 102 Павлодара.

– За сутки на пульт 102 в областном центре поступают 300–350 звонков, – рассказывает Амантай Аубакиров. – Нередко бывает, что очевидец или потерпевший сообщает о происходящем в данный момент: кого-то избивают, грабят и так далее. Тогда нам дорога каждая секунда. В таких ситуациях оператор 102 нажимает специальную кнопку, и в центре оперативного управления срабатывает громкий сигнал. Все сотрудники сразу понимают, что поступил экстренный вызов. Включается громкая связь, и разговор между оператором и заявителем слышат все полицейские центра – операторы видеонаблюдения, инспекторы, которые управляют силами и средствами и направляют наряды. Таким образом, не ожидая окончания разговора, мы уже реагируем на вызов. У нас были примеры, когда мы задерживали нарушителя еще до того, как зая­витель положил трубку.

Пока такой подход внедрили только в Павлодаре, но это и логично – 70% всех преступлений региона происходят именно в областном центре. К тому же оснащенность видеокамерами наблюдения по сравнению с другими городами области здесь довольно хорошая (в Павлодаре их 117, а в остальных городах и районах в сумме 130). Кстати, только с начала нынешнего года с помощью уличных камер раскрыли 19 преступлений, в прошлом году – 149. Естественно, цифры зафиксированных правонарушений в разы больше – в прошлом году свыше 20 тыс., с начала текущего года – около 1,5 тыс.

Каждые сутки в центре оперативного управления выходят работать от 3 до 6 операторов видеонаблюдения. Есть здесь и отдельный инспектор, который отслеживает соцсети, чтобы реагировать на факты, зафиксированные жителями области самостоятельно. Подключили к работе этого блока и добровольных партнеров – таксопарки, охранные агентства, коммунальные и аварийные службы, «скорую», с которыми заключили меморандумы о сотрудничестве. В популярном мессенджере WhatsApp создана группа, куда полицейские передают ориентировки, сведения и запросы, чтобы получать информацию от добровольцев.

Про кражи и наркотики

Мы уже приводили статистику по тяжким преступлениям. Но все-таки самый распространенный вид криминала – это кражи, их доля составляет 59% от всех зарегистрированных преступлений.

Для борьбы с преступностью, в том числе и с кражами, в 2018 году в региональном департаменте полиции были организованы новые подразделения. Создан кавалерийский взвод батальона патрульной полиции, который обеспечивает охрану общественного порядка в дачных массивах и в зоне отдыха Баян­аульского района. Расширили кинологическую службу – служебно-розыскных собак стало больше почти в 2 раза, работают они не только в Павлодаре, но и еще в 5 сельских районах, вскоре появятся и во всех остальных отделах полиции. Кстати, за год при помощи собак раскрывают порядка 200 преступлений. Для борьбы с браконьерством и для охраны общественного порядка при патрулировании акватории Иртыша создана водная полиция.

Благодаря ускорению и новым подходам к работе павлодарские полицейские смогли в 2,5 раза сократить число квартирных краж, в 1,5 раза – случаи скотокрадства, на четверть – число краж сотовых телефонов.

Вдумайтесь в такую цифру: за год за совершение краж в Павлодарской области задержано 2 306 воров, в том числе 612 квартирников, 77 скотокрадов. Благодаря этому удалось найти и вернуть владельцам около 200 животных на сумму почти 40 млн тенге.

Конечно, полицейские отмечают и беспечность самих граж­дан – скот не везде чипируют и не таврируют, отпускают на вольный выпас, во дворах оставляют открытые машины, домой приглашают малознакомых людей и распивают вместе, в подъезды по-прежнему есть доступ для посторонних. Все это провоцирует неблагонадежных личностей, так что терять бдительность и полагаться только на силы полиции не стоит. И на вызовы времени нужно отвечать современными методами – повсеместно ставить камеры наблюдения.

Для наглядности полицейские приводят такой пример: в Павлодаре убедили перевозчиков подключить видеонаблюдение в салонах автобусов и маршруток. В итоге карманные кражи там сократились в 2 раза, хотя камеры по-прежнему установлены только в половине общественного транспорта Павлодара.

Другая особенность области – приграничная территория – заставляет полицейских быть особенно бдительными в сфере незаконного наркооборота. Регион транзитный, а потому требует повышенного внимания полиции.

– За прошлый год мы раскрыли 455 наркоправонарушений, в том числе 76 преступлений, связанных со сбытом и хранением нар­котических средств в крупном размере, изъяли 463 килограмма наркотиков, – говорит Амантай Аубакиров. – Были у нас и ключевые достижения, например, в декабре задержали четырех человек, которые привозили к нам из Европы синтетические наркотики. Изъяли у них крупнейшую в стране партию – 2 килограмма. В сентябре прошлого года у двух жителей Экибастуза изъяли партию марихуаны в 278 килограммов. И уже в нынешнем году пресекли поставку почти 100 килограммов наркотических средств. Кроме того, во взаимодействии с Национальной гвардией с помощью служебных собак пресечено 38 фактов перевозки и хранения наркотиков, в 2018 году было 69 таких фактов.

Про доверие

Есть еще одно новшество в работе павлодарских полицейских, которое направлено на повышение уровня доверия граждан к правоохранительной системе. Условно его называют «обратный дозвон». Специальный инспектор ЦОУ перезванивает гражданам, которые обращались за сутки в полицию, чтобы узнать, довольны ли они качеством и скоростью оказанных услуг.

– Опрашиваем практически всех обратившихся, – поясняет начальник департамента. – К кому-то направляли сотрудников батальона, которые должны незамедлительно прибыть на вызов за 5–7 минут, к кому-то приходили участковые, обслуживающие семейные вызовы, нарушение тишины и другие мелкие правонарушения. Звоним и тем, куда выезжала дежурная следственно-оперативная группа по преступлениям. Спрашиваем: «Вчера к вам приезжала полиция, через какое время после вашего звонка? Довольны ли вы теми услугами, что вам оказали?» Первое время было много жалоб, сейчас их стало гораздо меньше.

В общем, репутации полицейского уделяют максимум внимания. Решили даже чисто физически приблизить полицию к людям. Помогает в этом маленький девайс, который внедрили в Павлодаре. Пешим уличным патрулям и дорожным полицейским к плечу крепят светящийся маячок – мини-мигалку. Когда темно, такого полицейского видно издалека, и в случае необходимости даже в темных дворах или на плохо освещенных улицах гражданин может легко увидеть наряд.

Готовятся в регионе и к предстоящей аттестации, которая будет состоять из тестирования на знание законодательства, сдачи нормативов по физической и огневой подготовке и собеседования. Причем готовятся по такому принципу: нужно понимать, что замену действующим сотрудникам найти очень и очень трудно (в полицию сегодня не рвутся), поэтому важно создать условия, подтянуть слабые участки, а не стремиться разогнать всех и вся.

– Считаю, что в целом профессиональный уровень павлодарских полицейских высокий, – признается генерал. – Личный состав усиленно готовится к аттестации. При поддержке областного акимата сделали ремонт в нашем спорткомплексе, у нас есть современный стрелковый тир, скоро достроим бассейн. Районы присылают фото- и видеоотчеты их занятий. Да, есть уволенные работники, которым давали время привести себя в порядок, но они им не воспользовались.

И конечно, работают на перс­пективу – сотрудничают с вузами, где готовят юристов, занимаются профориентаций (про кадетский класс, например, наша газета уже писала). Недокомп­лект личного состава снижен до минимального показателя – 4%. Кроме того, патрульные службы постепенно переводят из рядового в офицерский состав – из более чем 500 сотрудников строевых подразделений региона 223 уже офицеры, все остальные будут переведены в ближайшие 2 года. К сожалению, сержантский состав уже не отвечает тем требованиям, что предъявляет современное общество к полицейскому.

Павлодарские полицейские говорят, что новшества, о которых мы рассказали, применяются исключительно в Прииртышье, и они готовы поделиться своим опытом с коллегами. А также применять у себя те наработки, которые могут предложить правоохранители из других регионов страны.