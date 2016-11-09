Василий Левит примерил роль физрука в школах Костанайской области

Казахстанский боксер Василий Левит посетил школы Костанайской области и провел уроки физкультуры в рамках социального проекта "Физкульт-Ура", передает Kazpravda.kz.
Социальный проект "Физкульт-Ура" продолжает пребывание в Костанайской области.
Урок с Иваном Дычко
настолько понравился учащимся школы № 1 Костаная, что организаторы решили провести уроки и в других общеобразовательных учреждениях области, теперь уже с серебряным призером Олимпиады в Рио – Василием Левитом.
"Наши спортсмены всегда с радостью откликаются на предложение принять участие в социальном проекте "Физкульт-Ура". Это очень приятно. Увидев реакцию детей в первой школе, мы решили, что хотим поддержать этот интерес, и пригласили Василия Левита провести еще два занятия в разных школах, и он охотно согласился, чему дети, я думаю, очень рады", – рассказал спортивный менеджер "Астаны" Юрий Мельниченко.
8 и 9 ноября он провел два открытых занятия в школе № 2 Костаная и в школе № 1 имени Димитрова села Федоровка. Интересным фактом является то, что директором федоровской школы является мама знаменитого боксера. Поддержать звездного гостя по традиции пришел спортивный менеджер Президентского клуба "Астана" Юрий Мельниченко.
Открытые уроки прошли внепланово и стали большим сюрпризом для учеников. Дети горячо встретили спортсмена и, несмотря на праздничное настроение, старались четко выполнять инструкции олимпийских наставников. В обеих школах занятия проводились для семиклассников, многие из которых, как оказалось, очень любят спорт.
Костанайские школьники, их родители и учителя проявили живой интерес к социальному проекту и очень тепло встретили знаменитых спортсменов.
"На физкультуре мы обычно играем в футбол, баскетбол, волейбол, но такой урок у нас впервые. Мы с одноклассниками очень рады, что нас сегодня посетили Василий Левит и Юрий Мельниченко. Они показали нам новые упражнения, которые помогут всегда оставаться здоровыми. Я бы очень хотел быть похожим на спортсменов, потому что благодаря своим стараниям они достигли успеха и ими гордится весь Казахстан", – рассказал один из учеников школы.
"Дети все большие молодцы, видна хорошая физическая подготовка. Желаю им не терять этот заряд позитива, всегда заниматься физкультурой и быть здоровыми. Вообще считаю социальный проект "Физкульт-Ура" уникальным, не приходилось раньше участвовать ни в чем подобном. Ребята действительно очень радуются, вдохновляются, спрашивают, где можно начать заниматься. Это ведь и есть главный наш посыл – заинтересовать заниматься спортом, научить детей заботиться о своем здоровье, ведь они – наше будущее", – поделился своими эмоциями Василий Левит.
После урока в федоровской школе была организована встреча с учениками школы, на которой все желающие могли задать вопросы олимпийцам.
Стоит отметить, что занятие в сельской школе стало шестнадцатым по счету в рамках "Физкульт-Ура", проводимого под эгидой Фонда социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust". До конца года запланировано еще девять открытых занятий с отечественными олимпийскими чемпионами и призерами, которые пройдут в регионах Казахстана.