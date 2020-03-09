Василий Левит выиграл третью подряд лицензию на Олимпиаду-2020 для Казахстана

Спорт
Фото: vesti.kz
Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит (до 91) выиграл лицензию на Игры-2020 - 32-летний боксер вышел в полуфинал региональной квалификации в Иордании и обеспечил себе пропуск на старт четырехлетия, сообщает Vesti.kz.

Фаворит дивизиона в четвертьфинальной встрече победил Давлата Болтаева из Таджикистана. Казахстанец выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 5:0 и в полуфинале встретится с победителем пары Ато Леау Плодзицки-Фаоагали из Самоа и Хуссеина Еишаиша Хуссеина Ишаиша из Иордании.

Казахстан ранее добыл еще две лицензии в боксе на Олимпийские игры-2020: сначала свой четвертьфинальный поединок выиграл 23-летний двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Абылайхан Жусупов (до 69), а следом за ним победу одержал 21-летний чемпион мира Бекзад Нурдаулетов (до 81).

Сегодня, 9 марта, еще три спортсмена выйдут на ринг.

Напомним, что в некоторых весовых категориях есть возможность пробиться на Игры-2020 через дополнительные поединки. На май запланирована мировая квалификация в Париже - на нее поедут те, кто не квалифицировался через региональный отбор.

Таким образом, Казахстан завоевал 32-ю лицензию в 16-ти олимпийских видах спорта.

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