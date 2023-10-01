Ватерполистки принесли еще одну медаль Казахстану в Ханчжоу

В матче за «бронзу» они разгромили соперниц из Узбекистана, передает Kazpravda.kz .

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Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.

Свой последний матч на турнире наши ватерполистки провели против Узбекистана. Игра завершилась со счетом 16:8 в пользу казахстанок.

Таким образом, Казахстан стал третьим на Азиатских играх.

Золотую медаль между собой разыграют Япония и Китай.