Ватерполистки принесли еще одну медаль Казахстану в Ханчжоу
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В матче за «бронзу» они разгромили соперниц из Узбекистана, передает Kazpravda.kz.
Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.
Свой последний матч на турнире наши ватерполистки провели против Узбекистана. Игра завершилась со счетом 16:8 в пользу казахстанок.
Таким образом, Казахстан стал третьим на Азиатских играх.
Золотую медаль между собой разыграют Япония и Китай.