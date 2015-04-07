Важен голос каждого!

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
В ней приняли участие активисты и волонтеры Жетысуского районного филиала партии "Нур Отан". Акция состоялась при поддержке палаты предпринимателей "Атамекен" Алматы.

– Главная цель – повысить электоральную активность горожан, вызвать их интерес к предстоящим 26 апреля выборам Президента Казахстана, – отметил директор Жетысуского филиала НПП Жанат Естаев. – Мы призываем покупателей проявить активную гражданскую позицию и принять участие в этом важном государственном мероприятии. Наша задача – не призыв голосовать за конкретного кандидата. Мы призываем прийти и исполнить свой гражданский долг.

Волонтеры и активисты наклеивали на пакеты с продуктами питания цветные агитационные стикеры с призывом "Важен голос каждого!". На выходе возле касс покупателям вручали стикеры "Сделай свой выбор!". По словам Ж. Естаева, подобная акция будет проведена и в других крупных торговых центрах Алматы, так как ведущие торговые центры города представляют не только бизнес города, но и являются активными социальными парт­нерами НПП. Сегодня в районе работают около 120 крупных предприятий, около 900 представляют средний бизнес, около 7 000 – малый.

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