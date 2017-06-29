Важен качественный рост Статьи Юрий Ли, Кызылординская область

На встрече с активом Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев обсудил ход реализации отдельных направлений Послания Главы государства. В частности, отмечалось, что для качественного роста экономики необходимо на центральном и региональном уровнях обеспечить скоординированную реализацию ключевых стратегических программ: продуктивной занятости и массового предпринимательства, жилищного строительства «Нұрлы жер», развития АПК.



Кроме того, необходимо ускорить технологическую модернизацию базовых отраслей экономики с учетом внедрения элементов «Индустрии 4.0». В связи этим Правительство примет необходимые меры поддерж­ки промышленных предприятий.



Бакытжан Сагинтаев акцентировал внимание на технологическом обновлении действующих производств и системной деятельности по управлению перетоком высвобождаемых работников из базовых отраслей в сервисную экономику, новые индустрии и экономику прос­тых вещей. Вместе с тем были обсуж­дены воп­росы профобучения безработных и работы с самозанятым населением в рамках реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства.



– С учетом меняющейся мировой конъюнктуры необходимо диверсифицировать экономику региона, развивая обрабатывающую промышленность посредством привлечения инвестиций и цифровизации отрасли, – подчеркнул глава Правительства.



В ходе встречи звучали вопросы по социальному и инфраструктурному развитию региона, реализации проектов в сфере АПК и других отраслях экономики области. Комментарии и ответы по озвученным темам дали министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, вице-министр энергетики РК Асет Магауов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, председатель правления «Жилстройсбербанка» Ляззат Ибрагимова. Аким Кызыл­ординской области К. Кушербаев доложил о промежуточных итогах реализации Послания Президента и сообщил о динамике социально-экономического развития региона.



Вторым важным блоком рабочей поездки стал вопрос развития массового предпринимательства. Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями бизнеса, обсудив с членами Регионального совета НПП «Атамекен» вопросы делового климата, дерегулирования, снижения административных барьеров.



Премьер-министр призвал кызыл­ординских предпринимателей активнее использовать инструменты господдержки. В частности, детский сад «Нур Шугыла» и спортивно-оздоровительный комплекс «Арай» в Кызылорде стали хорошим примером привлечения частных инвестиций в социальную сферу в рамках государственно-частного партнерства.



Развитие предпринимательства является приоритетным направлением деятельности Правительства. Эта работа включает меры финансовой и законодательной поддержки. Так, по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства выдаются микрокредиты на сумму до 17 млн тенге с конечной ставкой не более 6%. В контексте дерегулирования бизнес-среды сокращено более чем в 3 раза количество разрешений, проведена ревизия государственных контрольных и надзорных функций, на 40% сократится количество налоговых проверок.



С целью поддержки предпринимательства в сельском хозяйстве реализуется Госпрограмма развития АПК. В ее рамках предусмотрены финансовые инструменты, создание условий для эффективного использования земельных ресурсов, повышение обеспеченности сельхозтехникой, развитие торгово-логистической инфраструктуры и научно-технологического обеспечения.



Бакытжан Сагинтаев также остановился на вопросах увеличения доли местного содержания и сокращения присутствия государства в экономике, в частности, посредством упрощения процедур приватизации. Участие в ней позволит бизнесу занять новые ниши.



Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов и представители бизнес-сообщества области затронули ряд важных вопросов. С комментариями по ним выступили аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, министр финансов Бахыт Султанов, первый вице-министр МСХ Кайрат Айтуганов и вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин.



Надо заметить, что в области идет активное технологическое перевооружение, диверсификация экономики, реализация важнейших программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер». Если говорить только о последней – в областном центре начата масштабная работа по освоению левобережной части реки Сырдарьи. В текущем году по программе «Нұрлы жер» в регионе планируется ввести в эксплуатацию 40 многоэтажных домов на 2 211 квартир.



Получает импульс к развитию и глубинка. В Жанакорганском районе реализуется самый крупный индустриальный проект области по разработке свинцово-цинкового месторождения Шалкия стоимостью 165 млрд тенге. В 2018 году здесь планируют довести добычу руды до 2 млн тонн, а затем удвоить этот объем. И это лишь малый перечень успешных инициатив.



Забегая вперед скажем, что решение о строительстве на месторождении горно-обогатительного комбината было принято в присутствии Премьер-министра. Церемония подписания кредитного соглашения между АО «ШалкияЦинк Лтд» и представительством ЕБРР дает зеленый свет планам развития: ГОКу быть!



Впрочем, наряду с экономическими вопросами в рамках рабочей поездки получили самое пристальное рассмотрение и аспекты духовной модернизации. Бакытжан Сагинтаев посетил средневековое городище Сыганак. Исторический памятник за двухтысячелетнюю историю своего существования был столицей канлинцев, Кыпчакского ханства (ХІ–ХІІ вв.), Ак Орды (ХІІІ–ХV вв.), ханства Абылхаира (ХV в.), Казахского ханства (ХVІ в.) – кызылординцы намерены превратить в музей под открытым небом.



Премьер-министр обсудил с представителями творческой интеллигенции области реализацию основных положений программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».



Подчеркивалось, что основой политической и экономической реформ является опережающая модернизация общественного сознания. В связи с этим подчеркнута особая важность сохранения национальной идентичности, в том числе посредством реализации проектов «Туған жер» и «Сакральная география Казахстана», направленных на воспитание патриотизма через познание родного края и сохранение национальной идентичности. Правительством ведется работа по созданию списка сакральных объектов каждого региона страны, в том числе Кызылординской области, которые войдут в «сакральный пояс» страны и станут точками роста для индустрии туризма.



К слову, на данный момент на территории Сыганака открыты и расчищены мечеть-медресе и ворота в северо-восточной части объекта, продолжаются реставрационные работы. Городище является памятником республиканского значения и внесено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



В этот же день Премьер-министр посетил ряд социально-экономических объектов области: Кызыл­ординское гидротехническое сооружение на Сырдарье, имеющее стратегическое значение для сельхозпроизводства, новую областную детскую многопрофильную больницу, где ознакомился с подготовкой к внедрению системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), региональный Центр обслуживания предпринимателей, детский сад «Нур Шугыла», спортивно-оздоровительный комплекс «Арай» и упомянутое выше месторождение Шалкия.

