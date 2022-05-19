Важен каждый голос

В столице проходит обсуждение вопросов, связанных с проведением общереспубликанского референдума.

Роль гражданского общества в проведении всенародного голосования представители неправительственных организаций города, депутаты маслихата, активисты обсудили в ходе заседания «круглого стола».

– Пятого июня в стране прои­зойдет важное политическое событие – народ Казахстана проголосует относительно внесения изменений и дополнений в Конституцию страны. Создан респуб­ликанский штаб. Мы встречаемся с неправительственными организациями, чтобы узнать мнение гражданского сектора относительно референдума. Уже высказаны очень хорошие предложения в части организации голосования, к примеру, по созданию условий для людей с ограниченными возможностями, – отметил председатель представительства Республиканского штаба общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану Зулфухар Гаипов.

Представители гражданского сектора высказали свое мнение по вопросам проведения референдума и подчеркнули важность участия в нем каждого казахстанца, имеющего право голоса.

– Самые активные НПО нашего города собрались для того, чтобы обсудить предстоящие аспекты референдума, обменяться вопросами, предложениями по разъяс­нению конституционной реформы и по работе с населением. Участие гражданского общества в данном процессе очень важно, – отметила депутат маслихата города Нур-Султана Назгуль Макжанова.

Подготовку к проведению референдума обсуждает и молодежь столицы. Под председательством заместителя акима Нур-Султана Берика Джакенова состоялось расширенное заседание Совета по делам молодежи. В программе встречи – порядок и задачи республиканского референдума, его значение в построении Нового Казахстана, отдельные направления конституционной реформы, а также проводимая работа в сфере государственной молодежной политики.

– Наша цель – донести до молодежи информацию о важности предстоящего референдума, – пояснил руководитель столичного управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров.

Как сообщил руководитель респуб­ликанского молодежного объединения Qazaqstan team Олжас Сулейменов, разъяснительная встреча прошла в формате мозгового штурма.

– Так как у нас основная аудитория избирателей – молодежь, мы уделяем ей особое внимание. Я сам, как представитель молодежи, понимаю важность этого референдума. Новый Казахстан нужен нам – молодым, – сказал он. – В ходе открытого обсуждения прозвучали интересные вопросы, каждый получил для себя полезную информацию. Призываю нашу политически созревшую молодежь активно участвовать в голосовании!