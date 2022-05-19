Свежий выпуск Важен каждый голос 19 мая 2022 г. 0:50 Асель Муканова В столице проходит обсуждение вопросов, связанных с проведением общереспубликанского референдума. Роль гражданского общества в проведении всенародного голосования представители неправительственных организаций города, депутаты маслихата, активисты обсудили в ходе заседания «круглого стола». – Пятого июня в стране произойдет важное политическое событие – народ Казахстана проголосует относительно внесения изменений и дополнений в Конституцию страны. Создан республиканский штаб. Мы встречаемся с неправительственными организациями, чтобы узнать мнение гражданского сектора относительно референдума. Уже высказаны очень хорошие предложения в части организации голосования, к примеру, по созданию условий для людей с ограниченными возможностями, – отметил председатель представительства Республиканского штаба общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану Зулфухар Гаипов. Представители гражданского сектора высказали свое мнение по вопросам проведения референдума и подчеркнули важность участия в нем каждого казахстанца, имеющего право голоса. – Самые активные НПО нашего города собрались для того, чтобы обсудить предстоящие аспекты референдума, обменяться вопросами, предложениями по разъяснению конституционной реформы и по работе с населением. Участие гражданского общества в данном процессе очень важно, – отметила депутат маслихата города Нур-Султана Назгуль Макжанова. Подготовку к проведению референдума обсуждает и молодежь столицы. Под председательством заместителя акима Нур-Султана Берика Джакенова состоялось расширенное заседание Совета по делам молодежи. В программе встречи – порядок и задачи республиканского референдума, его значение в построении Нового Казахстана, отдельные направления конституционной реформы, а также проводимая работа в сфере государственной молодежной политики. – Наша цель – донести до молодежи информацию о важности предстоящего референдума, – пояснил руководитель столичного управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров. Как сообщил руководитель республиканского молодежного объединения Qazaqstan team Олжас Сулейменов, разъяснительная встреча прошла в формате мозгового штурма. – Так как у нас основная аудитория избирателей – молодежь, мы уделяем ей особое внимание. Я сам, как представитель молодежи, понимаю важность этого референдума. Новый Казахстан нужен нам – молодым, – сказал он. – В ходе открытого обсуждения прозвучали интересные вопросы, каждый получил для себя полезную информацию. Призываю нашу политически созревшую молодежь активно участвовать в голосовании!