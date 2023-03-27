Важен культурный код

Относительно ожиданий от выборов могу сказать: хочется, чтобы развитие страны было разносторонним. Для меня как представителя сферы искусства особенно важно развитие культуры: не абстракт­ное, а конкретное.

Поверьте, наши потомки будут оценивать нас по культурному следу. Так происходит на протяжении всей истории человечества.

Конечно, экономические и социальные вопросы острее, их надо решать в первую очередь. Но без понимания своего культурного кода социум развивается исключительно как общество потребления. А я хочу, чтобы внуки моих внуков знали, кто они и откуда.