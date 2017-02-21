​Важен опыт. А его нужно передавать молодым

Единственной местной кузницей специалистов высшего уровня этих направлений служит Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати. Вуз ежегодно выпускает 800–900 специалистов для строительства, водного хозяйства, электроэнергетики, продовольственной, легкой и текстильной промышленности, нефтегазовой, химической и других отраслей. К примеру, на технологическом факультете уже несколько лет ведется обучение по дуальной системе, комбинирующей теорети­ческое обучение в учебном заведении и производственное – на предприятии.

– Разрыв между знаниями, которые студенты получают в учебном заведении, и реальными производственными требованиями – извечная беда нашего образования, – сказал декан технологического факультета ТарГУ, доктор экономических наук, профессор Ануарбек Айменов. – Подобных недостатков в подготовке будущих специалистов можно избежать, повысив в учебном процессе эффективность практической подготовки. Это позволит максимально приблизиться к конкретным запросам производства, начиная с первого года обучения студентов. Работодатели, будучи участниками практической подготовки учащейся молодежи, будут получать именно таких специалистов, какие им нужны. А молодежь будет более осознанно и заинтересованно стремиться закрепиться на предприя­тии после обучения.

На пяти кафедрах факультета готовятся бакалавры техники и технологии. Здесь тесно сотрудничают с рядом компаний, где студенты проходят практику. Налажено сотрудничество с промышленными заводами, производственными цехами, ателье, сетью гостиниц и ресторанов. И эти связи крепнут с каждым годом.

Но следует отметить, что не везде все так гладко. К примеру, по словам доктора технических наук, профессора ТарГУ, академика Исана Тилегенова, практического опыта не хватает у выпускников факультета электро­энергетики, нефтегазового дела и строительства. Именно по этой причине сегодня у многих из них возникают сложности с трудоустройством. По мнению педагога, не следует забывать о положительном опыте советской эпохи, когда студенты учились в тесной связи с производством.

– Именно такой подход позволял в то время выпускать готовых специалис­тов с опытом работы, – сказал И. Тилегенов. – И эта система действовала повсеместно. Сегодня ситуация несколько иная. Многие предприятия находятся в частных руках, поэтому организовать производственную практи­ку бывает порой нелегко, а иногда и невозможно. Дело в том, что далеко не у всех есть средства принять на практи­ку студентов. Предприниматели заинтересованы в получении прибыли, и позволить себе дополнительные расходы, а также потратить время на обучение студента они не могут.

Нередко на мелких фирмах ребятам предлагают за деньги период практики отсидеться дома, а затем прийти за оттисками в дневнике. Некоторые выбирают именно такой путь, поскольку не видят смысла в практике, ведь те, кто все-таки решает­ся окунуться в производственный процесс, как правило, оказываются чаще всего в незавидном положении, поскольку молодым не доверяют серьез­ную работу. К примеру, будущим дизайнерам одежды в свое время предлагали распутывать нитки и убирать рабочие места за швеями. При этом за прохождение подобной практики студенты должны были еще и платить определенную сумму, но не каждый мог себе это позволить.

– В городе Каратау раньше было территориальное производственное объединение, которое включало в себя все звенья производства. На обучение студентов и проведение научно-исследовательских работ из местного бюджета предприятиям специально выделялись средства. И студенты, проходя практику, даже получали зарплату. В настоящее же время все наоборот, платить должен... студент. Да и вуз несколько оторван от производства. По крайней мере, это касается специальностей нефтегазовой и строительной отраслей, а также электроэнергетики, – сетует Исан Тилегенов.

Кроме того, важно изменить отношение к педагогам, которые готовят будущих специалистов инженерного профиля. Думается, необходимо регулярно повышать их квалификацию, причем вновь в тесной связи с производством. По словам И. Тилегенова, докторантура и магистратура пока не способны готовить педагогов высшего уровня с большим практическим опытом.

– Нужно уже сегодня думать о завтраш­нем дне, – считает профессор. – После полной смены поколений в педагогическом составе наши резервы иссякнут. И пока наши выпускники наберутся опыта, существующая система образования перестанет работать. С нынешним подходом к подготовке кадров мы так и будем топтаться на месте. На мой взгляд, необходимо обязать по крайней мере крупные предприятия дать возможность студентам проходить полноценную производственную практику за счет средств госбюджета на законо­дательном уровне. Только в этом случае лед тронется.