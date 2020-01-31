Важная дата

Дулат Молдабаев
Что интересно, достаточно набрать «День Победы» в поисковике, и Всемирная паутина предложит вам массу материалов на тему Второй мировой войны. Эта дата 75-летней давнос­ти действительно стала величайшей в истории человечества, ведь победа была достигнута не в войне между странами, а в борьбе между идеологиями, и фашизм, грозивший уничтожением многим народам, потерпел сокрушительное поражение.

Выпущенная в России юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» была учреждена президентом РФ летом 2019 года. Памятную награду выделяет яркий рисунок на аверсе – в середине пятиконечной звезды красного цвета помещен солдат, в поднятой вверх левой руке он держит пистолет-пулемет Шпагина. В Интернете встречается и другое изображение лицевой стороны медали – фигура воина-победителя, держащего в левой руке ППШ, а правой рукой он выводит на стене Рейхстага слово «Победа!».

На оборотной стороне медали снопы звезд изображают праздничный фейерверк, внизу помещен рисунок гвоздики, и всю область круга занимает надпись в пять строк: «Победа советского народа в Великой Отечественной войне». И это верно, победу над грозным врагом, в распоряжении которого были ресурсы практически всей Западной Европы, одержали объединенные народы, в их числе были и казахстанцы.

Солдат из Казахстана принимал участие в освобождении от оккупации территории 10 стран Европы и 2 стран Азии с населением около 200 млн человек. 1 млн 200 тыс. казахстанцев ушли на фронт, что составляло пятую часть населения республики. Примерно 70% мужского населения Казахстана в возрасте от 18 до 50 лет приняли участие в кровопролитной войне, тысячи сыновей нашего народа в годы Великой Отечественной войны участвовали в партизанском движении. Более 600 тыс. казахстанцев не вернулись с полей сражений – каждый второй призванный на фронт, или 11% жителей республики.

Казахи до начала Второй мировой войны в своей массе не имели опыта участия в военных действиях XX века, характеризовавшихся применением в боях плотного огня из огнестрельного, в том числе автоматического оружия, использованием мощной артиллерии, авиации и бронетанковой техники. Но в первые же месяцы немецкого вторжения при обороне Брестской крепости, в оборонительных боях под Москвой, Ленинградом и у Волжской твердыни наши деды и прадеды показали отличные бойцовские качества. Многие части и соединения, сформированные в Казахстане, покрыли себя неувядаемой славой, некоторые из них удостоились гордого звания гвардейских.

Из рядов казахстанских воинов вышли не только смелые партизаны и мас­тера наземного боя, но и мужественные авиаторы, искусные танкисты, меткие снайперы, Герои Советского Союза, генералы. В истории войны остались такие имена, как Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Хиуаз Доспанова, Бауыржан Момышулы, Малик Габдуллин, Толеген Токтаров, Касым Кайсенов, Рахимжан Кошкарбаев, Нуркен Абдиров, Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Сергей Луганский, генералы Иван Панфилов, Сабир Рахимов и Шакир Жексенбаев.

В Казахстане из года в год растет поисковое движение, все больше отрядов занимается увековечиванием памяти воинов, оставшихся лежать на полях былых сражений. В редакционную поч­ту приходят письма, авторы которых рассказывают о работе с архивами, поиске места захоронения родственников, не вернувшихся с той войны. Те, у кого поиски увенчались успехом, посещают места, где нашли последнее пристанище их деды и прадеды, знакомятся с историями их боевого пути, иногда героическими. Думается, что в нынешнем году активность поисковых отрядов возрастет.

Присоединяется к этому движению и «Казахстанская правда», на страницах которой мы будем публиковать статьи о решающих сражениях Великой Отечественной, воспоминания о наших земляках-воинах. Вернее сказать, продолжим эту работу, поскольку никогда не забывали об этой героической странице нашей истории.
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