​Важная миссия Казахстана

Глава государства поприветст­вовал Президента Ирана и отметил, что отношения между двумя странами всегда носили стабильный характер и основывались на принципах дружбы и братства, сообщила пресс-служба Президента РК.

– Благодаря Вашей политике и эффективным двусторонним встречам на высшем уровне между нашими странами растет торговля и увеличиваются объемы грузоперевозок. Особенно активизировались поставки сельс­кохозяйственной продукции, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал, что Казахстан и Иран являются близкими соседями по региону Каспийского моря, и подчеркнул, что состоявшиеся в 2016 году визиты дали хороший импульс двусторонним отношениям.

– Наша сегодняшняя историческая встреча, основанная на доверии и взаимопонимании, урегулирует все вопросы, связанные с Каспийским морем, и укрепит сотрудничество между прикаспийскими странами, – зая­вил Глава государства.

В свою очередь Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани поблагодарил

Нурсултана Назарбаева за предоставленную возможность посетить Казахстан и радушный прием, оказанный членам иранской делегации.

– Мы рады встретиться с Вами. Выражаю надежду на то, что сегодняшний саммит достигнет самых позитивных результатов. Наши страны очень близки не только географически, но и по ряду других аспектов. При этом у нас имеются общие интересы, – сказал лидер Ирана.

Хасан Рухани подчеркнул, что Казахстан всегда поддерживает Иран на международных площадках и неизменно соблюдает договоренности по ядерной тематике.

– Ваша страна выполняет очень важную миротворческую миссию на глобальной арене, в том числе в рамках Астанинского процесса. Наши отношения носят стратегический характер и развиваются по всем направлениям. Сегодня в Актау состоится значимый саммит по каспийской тематике, что еще раз подтверждает большой авторитет Казахстана, – заключил Президент Ирана.