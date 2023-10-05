Важная помощь

При поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» в Восточном Казахстане реализуются 16 проектов по инклюзии, образованию и медицине. Размер оказанной благотворительной помощи составил 1,3 млрд тенге, в работе проекты еще на 895,2 млн тенге.

За год деятельности фонда два жителя региона получили дорогостоящие протезы на сумму 11 млн тенге. Для двух детей приобретены экзоскелеты на 18 млн тенге. Пятерым пациентам с опас­ными для жизни и орфанными заболеваниями предоставили дорогостоящие лекарственные препараты на 255,9 млн тенге. Семерым детям с сосудистыми патологиями обеспечили лечение.

– Мы делаем то, что на самом деле сложно реализовать за счет государственного бюджета, – отметила управляющий директор ОФ «Қазақстан халқына» София Айсагалиева. – При этом наша задача – браться за устойчивые проекты, которые будут способствовать системному решению вопросов.

В регионе при поддержке фонда в этом году начали свою работу Центр раннего вмешательства, а также Центр для детей с расстройствами аутистического спектра. Сейчас общественная организация планирует открыть в каждом районе реабилитацион­ные учреждения. Как отметил в ходе встречи с руководством фонда аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, такие учреждения для особенных детей нужно открывать на стыке районов, чтобы максимально охватить население специализированной помощью. Причем особое внимание следует уделить приграничным территориям.

Вместе с тем основным направлением благотворительной деятельности фонда в медицине является создание условий лечения и оснащение клиник на местах. Например, планируется выделить 34,2 млн тенге на обеспечение Восточно-Казахстанского областного Центра матери и ребенка нейрохирургическим оборудованием. Также намечены крупные проекты по модернизации служб онкологии и гематологии.

В сфере образования при поддержке ОФ реализуется проект «опорные школы», в рамках которого в 17 сельских общеобразовательных заведениях удалось улучшить материально-техническую базу, открыть кабинеты новой модификации по всем направлениям и предметам: кабинеты предшкольной подготовки, робототехники, мультимедийный кабинет, STEM-лабораторию, современные кабинеты физики и химии. Одна из таких школ, получивших обновление, действует в селе Маркаколь – административном центре отдаленного приграничного района.

Большое внимание уделяется оснащению специальных школ для детей с особыми потребностями. По словам руководителя областного управления образования Инессы Чернышевой, за прошедший год в их материальную базу было вложено 193 млн тенге. В оснащение опорных школ – около 1 млрд тенге.

– Это очень хорошая поддерж­ка будущего наших детей, – подчерк­нула руководитель. – Данный опыт должен иметь продолжение.

Среди проектов фонда есть также направления по развитию языковых компетенций, инженерных способностей подрастающего поколения, а также организации летнего отдыха детей из мало­обеспеченных семей, выделение грантов на получение высшего образования. На сегодня 33 выпускника школ из социально уязвимых семей Восточного Казахстана получили возможность обучаться в вузах благодаря поддержке ОФ «Қазақстан халқына».